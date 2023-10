Sherlock presenta il pamphlet letterario di Paola Alberti

Sarà proprio Sherlock a presentare il libro 'A colazione con Sherlock Holmes' (Oligo Editore), l'ultima fatica letteraria della scrittrice toscana Paola Alberti, sabato 14 ottobre, alle ore 17, nella libreria Civico 14, a Marina di Pisa.

L'attore Franco De Rossi, nei panni dell'investigatore inglese, intervisterà l'autrice sui rapporti tra 'giallo e cibo', che è l'oggetto di 'A colazione con Sherlock Holmes'.

Una viaggio attraverso alcune delle avventure più famose dell'investigatore creato da Arthur Conan Doyle prova inaspettatamente a dimostrarci come in realtà il grande detective inglese, considerato dai più quasi anoressico, fosse anche lui un amante della buona tavola, fatto che non manca di sottolineare Luca Crovi nella prefazione a questo libro. Nelle storie che hanno come protagonista Holmes, infatti, sono ben 73 le citazioni della sola colazione e le ricerche della Alberti, tra ricette della cucina vittoriana e finzione letteraria, ci faranno scoprire i gusti anche raffinati di Sherlock Holmes, segno zodiacale Capricorno, ostinato nelle sue scelte anche per quanto riguarda la tavola.

D'obbligo il parallelismo tra la campagna inglese e quella toscana, con tanto di riferimento ad alcun ricette tipiche maremmane, e con la rievocazione di Lucertolo, il commissario fiorentino creato dalla penna del giornalista e gastronomo Giulio Piccini, che si muove nei bassifondi fiorentini nello stesso periodo in cui agisce Sherlock Holmes.

Durante la presentazione in Via Maiorca 14, l'attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) Carlo Emilio Michelassi leggerà alcuni brani del libro della Alberti.