Soire' romantique. La magia del Natale

L'Associazione I Cavalieri desidera salutare soci, loro familiari ed amici, in occasione delle festività natalizie offrendo un aperitivo con musica live.



L'evento solidale a favore del litorale pisano gode del patrocinio del Comune di Pisa, Confcommercio Provincia di Pisa e la collaborazione della Fondazione Arpa e si terrà giovedì 28 dicembre dalle ore 18.30 presso il Ristorante Lounge Bar Etoilé in Via Francesco Barbolani a Marina di Pisa (Porto di Pisa).



E' necessario confermare la presenza tramite email assoicavalieri@gmail.com oppure chiamare 335 5863364 (Daniele)