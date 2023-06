Spagna e Alexia per la 'Notte Granata'

La 'Notte Granata' è in programma sabato 24 giugno a Pontedera con due volti noti della musica italiana. Il secondo nome annunciato è quello di Alexia, regina della musica dance degli anni '90, ma anche artista pop e soul. La cantante sarà in scena sul palco di Viale Italia, a partire dalle 23.30, per uno degli eventi clou di una manifestazione che torna in città, dopo lo stop pandemico, con energia e voglia di coinvolgere migliaia di persone. E se su Viale Italia si ballerà, con Alexia, sulle note di 'Happy' e 'Goodbye', il pubblico è pronto a godersi dalle 21.30 alle 24 il Radio Stop Party che accoglierà, in piazza Martiri della Libertà, Ivana Spagna.

Il programma della 'Notte Granata' mette assieme più luoghi e più generi, in una visione artistica traversale e intergenerazionale. Ecco allora che si partirà (ore 19) pensando ai bambini: animazione e musica in piazza Cavour con il tribute show 'La Regina del Ghiaccio' e la presenza di Panna, direttamente da 'Back To School'. Dalle 21,30, in piazza della Stazione, 'Reggae Station', una serata raggae con dj set. In piazza Duomo, sempre dalle 21,30, sarà di scena Pensiero Nomade, mentre, allo stesso orario, in piazza Curtatone, saranno di scena Martin e la Banda di Moreno. Serata dj set in piazza Gronchi, con Mario Più, Paolo Kighine, Enrico Tracchini, la voce di Roberto Francesconi e le percussioni di Mirko Bagnoli.

Un calendario ricchissimo ma che, grazie alla collaborazione tra Comune di Pontedera, Alla Vigna Eventi, Confcommercio e Confesercenti, si sta arricchendo di tanti altri eventi proposti direttamente dalle varie attività commerciali del territorio, per una notte che richiamerà in città migliaia di presenze.