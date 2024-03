'Stai buona!', spettacolo semiserio sulle offese alle donne in politica

Regine indiscusse del 'focolare' in casa, suddite sottomesse fuori dalle mura. È questo, ancora oggi, lo sguardo che una parte del mondo politico getta quotidianamente sulle donne. Figura 'remissiva' dai molti diritti e pochi doveri che sabato prossimo, dalle ore 22 al circolo Arci Botteghino di La Rotta, sarà al centro di 'Stai buona!', omaggio creativo alle storiche battaglie delle donne e soprattutto a quanto c'è ancora da fare, in quel mondo, la politica, dal quale ci si aspetterebbe l'origine del mutamento sociale.

Liberamente ispirato al celebre libro di Filippo Maria Battaglia 'Stai zitta e vai in cucina' (Bollati Boringhieri, 2015), lo spettacolo è il racconto degli insulti, dei pregiudizi e delle discriminazioni delle donne in politica da quando le donne sono effetivamente entrate in politica ai giorni nostri, 'da Togliatti a Grillo', ma anche un viaggio nella cucina della nonna dell'autrice, donna che allacciava le scarpe al marito, e di come quattro generazioni di coppie di figlie femmine abbiano invece cambiato la storia familiare. Una lista semiseria d'invettive, ma anche di come le donne abbiano imparato a rispondere, il tutto intervallato a letture e canzoni, di e con Silvia Bagnoli e la partecipazione di Costanza Bagnoli e Bettina Ferretti.

Spettacolo a ingresso libero che sarà anticipato da un'apericena alle ore 20. Info e prenotazioni al 3289016442.