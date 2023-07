Sabato 22 luglio alle ore 21.30, per la rassegna “Metti una sera a Cascina”, la cantante jazz Michela Lombardi presenterà in un’inedita formazione in trio – con Piero Frassi alle tastiere e Bernardo Guerra alla batteria – il repertorio dedicato a Sting e ai Police.



Il concerto dal titolo “Sting in Jazz” spazierà tra i due album della cantante versiliese: Shape Of My Heart - The Music Of Sting, (2019) e When We Dance – The Music of Sting, Vol. 2 (2021), appassionati omaggi al cantautore inglese.

Gli eleganti arrangiamenti del pianista Piero Frassi donano alla musica di Sting una veste più moderna, sia dal punto di vista del sound che sotto l’aspetto armonico e ritmico, aiutati dall’incredibile versatilità di Michela Lombardi, capace di spaziare dal jazz alla bossanova e al funky-blues; dallo swing al soul.



Michela Lombardi è una cantante (e autrice) jazz dal timbro setoso, vellutato, carezzevole, dall’elegante comunicatività e dalla spiccata sensibilità interpretativa.

Una musicista a tutto tondo, capace di interpretare svariati generi musicali con lodevole naturalezza e grande consapevolezza dei propri mezzi. Nel corso della sua brillante carriera ha condiviso palco e studio di registrazione con numerosi artisti di caratura nazionale e internazionale, fra i quali: Phil Woods, Don Byron, Steven Bernstein, Renzo Arbore, Renato Sellani, Marco Tamburini, Stefano Bollani, Danilo Rea, Riccardo Fassi, Piero Frassi, Gabriele Evangelista, Bernardo Guerra. Inoltre, è la voce del Nico Gori Swing 10tet – e collabora con la contrabbassista jazz Silvia Bolognesi nella Fonterossa Open Orchestra.

Piero Frassi è un pianista jazz, compositore e arrangiatore di Pisa. Particolarmente incline all’accompagnare i cantanti, ma anche solista virtuoso dal pianismo policromatico, stilisticamente poliedrico e sostenuto da un’ottima padronanza strumentale, Frassi annovera collaborazioni di prestigio strette nell’arco della sua carriera con musicisti di fama nazionale e internazionale, tra cui: Lee Konitz, Phil Woods, Michael Baker, Emanuele Cisi, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo, Ares Tavolazzi, Nico Gori, Walter Paoli, Piero Borri, Stefano “Cocco” Cantini, Lorenzo Tucci, Rosario Giuliani, Max Ionata, Massimo Moriconi, Massimo Manzi, soltanto per menzionarne alcuni. Da svariati anni accompagna la cantante Karima (all’anagrafe Karima Ammar) sui palchi più prestigiosi, oltre ad aprire i concerti di Burt Bacharach, Kenny Garrett, Simply Red, John Legend e Whitney Houston. Di recente, invece, ha accompagnato Andrea Bocelli e Matteo Bocelli nelle dirette televisive della BBC e in diversi concerti in giro per il mondo. Proprio all’estero, nello specifico, si è esibito in Svizzera, Francia, Cina, Stati Uniti, Thailandia e non solo.

Bernardo Guerra, fiorentino, è il batterista stabile di stelle del jazz come Stefano Bollani e Camilla Battaglia.

Tre artisti eccezionali per un concerto imperdibile. L’evento, organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina, è ad ingresso libero.



METTI UNA SERA A CASCINA



INGRESSO LIBERO