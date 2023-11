Si svolgerà domenica 19 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 con 'Storie di ieri, storie di oggi', attività in lingua inglese rivolta ai bimbi dai 5 ai 10 anni accompagnati dai loro genitori al Centro Espositivo Museale SMS in Viale delle Piagge a Pisa. E' prevista una merenda per tutti.

Il 'Sabato all'SMS' per motivi di carattere logistico stavolta si terrà il pomeriggio di domenica e fa parte del progetto 'Bimbi Scalzi al Centro SMS' patrocinato dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. E' consigliabile la prenotazione a #lepiaggeconvivio Antonio Schena. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni Associazione I Cavalieri 338 1755360 (Laura) assoicavalieri@gmail.com