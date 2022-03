Sabato 2 Aprile 2022 ore 15.30



Sui luoghi del Cinema, a Pisa

Proiezione e visita guidata



Proiezione Cinema sotto la torre

Introduzione al Tour sul Cinema a Pisa e storia del Cinema Arsenale



“Cinema sotto la Torre” è un viaggio attraverso le immagini che si propone di mostrare la città di Pisa da un punto di vista insolito, quello cinematografico. Registi e sceneggiatori nazionali e stranieri hanno scelto questa città per ambientare i propri film sin dai primi anni ‘50. Sarà un modo per divertirsi e sorprendersi, riconoscendo le strade, i vicoli e i monumenti di sempre visti attraverso gli occhi di registi, direttori della fotografia e attori che in tutti questi anni hanno utilizzato la bellezza e il fascino di questi luoghi per raccontare storie d’amore e personaggi curiosi.



A seguire:



Visita guidata 'Sui luoghi del Cinema'

Visita guidata tra le strade e le piazze in cui sono stati girati film e serie tv. Ritroveremo café chantant dimenticati e ripercorreremo la storia del cinema dalla Pisorno a oggi.

La passeggiata terminerà in piazza del Duomo.





Dove: sala Sammartino dell’Arsenale, in via San Martino, Pisa

Quando: sabato 2 aprile, ore 15.30

Quanto: 14 €, 10 € sotto i 16 anni, gratis sotto i 10 anni se accompagnati (comprende il biglietto di ingresso al cinema, la tessera del Cineclub Arsenale 2022 - anno del 40° compleanno del Cineclub - e la visita guidata)

Durata: 2 ore e mezzo (proiezione e visita guidata)

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com



A cura di City Grand Tour - guide turistiche e Cinema Arsenale