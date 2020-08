Talk Show da Eliopoli

Venerdi 28 agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli va in scena l’ultimo talk show venerdi da star dell’edizione 2020. Sempre condotto da Massimo Marini e ripreso da Granducato TV sul palco saliranno 4 personaggi di grande qualità.

Ingresso su prenotazione online al sito eliopolisummer.it ma gratuito. Paola Minaccioni, attrice di cinema e teatro, comica, conduttrice radio (RADIO 2), ha iniziato dai laboratori di Serena Dandini per poi proseguirela carriera al Cinema in particolare.

Tanti film con vari registi e attori ma un amore particolare per il regista Ferzan Ozpeteck con il quale ha fatto Cuore sacro nel 2005, Mine vaganti nel 2010 e poi nel 2012 Magnifica presenza che gli ha fatto vincere il Globo d’oro e nel 2014 con Allacciate le cinture il Nastro d’argento e la nomination al Davide di Donatello sempre come attrice non protagonista.

Ubaldo Pantani, imitatore irresistibile, comico e attore di Cecina. Dal 2016 nel cast fisso di I Migliori anni , tra le altre cose. Imita benissimo almeno 30 personaggi noti al pubblico tra cui Gennaro Gattuso ( che a Eliopoli summer ha una sua attività) e il Presidente del Consiglio Conte.

Manuela Bollani, attrice teatrale e cantante con la passione dei Musical. Non a caso ha preso parte a Rockopera interpretando vari pezzi come Jesus C Superstar e attualmente anche cantante della band ufficiale Abba Dream dove interpreta Blondy. Sorella di Stefano Bollani, il famoso Jazzista di fama internazionale.

Marco Libabue, cantautore. Fratello di Luciano. Cantautore con la passione per la musica e il sociale. Ha all’attivo 600 concerti , 3 album propri e in uscita nel 2020 una raccolta dei suoi singoli e alcuni inediti.