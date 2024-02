'Te l'avevo detto', proiezione del film e incontro con la regista Ginevra Elkann

‘Regista in sala’ al Cineclub Arsenale di Pisa per l’incontro con Ginevra Elkann e la proiezione del suo ultimo film ‘Te l'avevo detto’, in programma lunedì 5 febbraio alle 20.30.

Regista di grande talento, formatasi al fianco di maestri come Bernardo Bertolucci e Anthony Minghella e autrice di opere selezionate in Festival come Venezia e Locarno, Ginevra Elkann torna al cinema firmando ‘Te l'avevo detto’, ambientato in una Roma in cui piomba un’insolita ondata di caldo in pieno inverno. Elkann sarà ospite dell’Arsenale per incontrare il pubblico in sala al termine della proiezione. Nel film, interpretato da Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e Riccardo Scamarcio, Gianna vive nell'ossessione di Pupa, la pornostar che non si è fatta scrupolo di fare sesso con i mariti delle altre. Sua figlia Mia, che si mantiene facendo la badante di un'anziana nobildonna e ha un rapporto bulimico col cibo, cerca di far rispettare alla madre l'ordine restrittivo emanato affinché non continui a stalkerizzare Pupa.

Alla sua seconda prova di regia dopo ‘Magari’, Ginevra Elkann racconta una rete di rapporti familiari disfunzionali, di disturbi alimentari e di ossessioni malsane ambientata nell'ambiente sociale che conosce meglio, quello dell'alta borghesia.

È un fine settimana di gennaio a Roma, quando un'anomala ondata di caldo si impossessa della città. Nell’arco di due giorni i nostri protagonisti vengono messi con le spalle al muro, costretti ad affrontare tutto quello che hanno abilmente evitato nelle loro vite. Abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e persino l’amore come via di uscita, adesso non possono più scappare, devono attraversare il caldo e farsi trasformare da esso, ognuno con il suo ritmo, ognuno con la sua voce.