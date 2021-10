Il vino dal vivo: Mariani e gli spumanti 'di spiaggia'

L'enoteca 'L'arte del bere e...', insieme alla Scuola Europea Sommelier delegazione di Livorno, ha organizzato una prima degustazione in presenza molto particolare. Si avrà infatti l’opportunità di incontrare la Tenuta Mariani di Massaciuccoli, un vero e proprio gioiello del litorale toscano. Particolarità dell’Azienda sono le Spumantizzazioni sia Metodo Classico che Charmat e gli Spumanti Metodo Classico 'Segreto' e Metodo Charmat 'Stile Segreto', che vengono prodotti con parte del Pinot Nero e dello Chardonnay dei vigneti di Massaciuccoli con il Sangiovese per il Rosé Metodo Classico, mentre dai vigneti di Villa Borbone a 800 metri dal mare nel Parco di Migliarino e San Rossore nascono gli Spumanti di Spiaggia con Metodo Charmat. Alla serata sarà presente il produttore dell’azienda. Inoltre saranno serviti degli stuzzichini in abbinamento ai vini in degustazione. Obbligatoria la prenotazione al 347 7788705 o per mail a info@eurosommelierlivorno.it

Vini in degustazione:



Sabbia mare

Brut charmat



Segreto

Brut metodo classico



Segreto

Rose brut fut chene metodo classico

















