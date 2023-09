'Don Giovanni' in versione pop al Verdi con gli studenti di Fare Teatro

Un 'Don Giovanni' pop e moderno va in scena al Teatro di Pisa dal 3 al 6 ottobre (ore 21). Ultimo e conclusivo spettacolo dei laboratori teatrali, e tradizionale anteprima della nuova stagione della Formazione di Fare Teatro, sul palco della sala Titta Ruffo del Teatro di Pisa gli allievi del corso di I livello portano in scena 'The Loveless - Le nipoti di Don Giovanni'. Scritto da Federico Guerri, che con Daniele Matronola firma la regia, 'The Loveless' volge il mito di Don Giovanni al femminile e lo sposta in una dimensione pop e moderna.

I biglietti (intero 12 euro, ridotto studenti 7 euro) sono già acquistabili in tre modalità: direttamente al Botteghino del Teatro Verdi, chiamando lo 050941188 oppure online su Vivaticket. Per informazioni: 050941111. La vicenda si dipana intorno alla figura di Giovanna, una ragazza normalissima, non certo una femme fatale, ma col talento particolare di far soffrire i ragazzi, e Juan, studente in scambio culturale, che ha deciso di estirpare l’amore attraverso Internet. Sarà proprio da una scommessa fra i due che la storia prenderà il via. Il testo è un mix di generi, di sorprese narrative, di relazioni, ma anche di battaglie tra maschile e femminile, di canzoni e metafore articolate.

In scena: Alessia Fico, Alice Lucchesi, Angela Filippi, Anastasìa Postelnicu, Aurora Donati, Aurora Donati, Aurora Giulivi, Camilla Venneri, Carlotta Vita, Caterina Esuli, Clara Gattai, Domitilla Vita, Eleonora Conticini, Emma Giusti, Emma Manfredini, Emma Stefanini, Ettore Bisi, Francesca Becocci, Gabriele Gambino, Giada Burchielli, Ginevra D’Antilio, Giulia Pingitore, Giulio Voleri, Greta Traversaro, Iacopo Magagnini, Lapo Caione, Laura Grassi, Lavinia Barsacchi, Lisa Felloni, Luca Bertolucci, Luciano Lo Bello, Luigi Olivero, Maria Pratali, Marta Masoni, Martina Carmignani, Matilde Assandri, Mia Masetti, Nicola Pratelli, Noemi Biscari, Noemi Puccetti, Pietro Macchioni, Sara Rotini, Sofia Benvenuti, Tiago Pisanti Vieira, Viola Sofia Bindi, Vittoria Alesse, Francesca Rugani.