In occasione delle festività natalizie il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza:



Tutto in una notte

Attività per famiglie

Sabato 16 dicembre 2023 – ore 15:30



Età consigliata: 5-11 anni



In attesa della notte più magica dell’anno, appuntamento al museo per un pomeriggio tra torri reali e fantastiche a bordo della slitta di Babbo Natale!



Costo: 6 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.



Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 15 dicembre, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni: email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70.



Scopri il coupon fedeltà che il Sistema Museale di Ateneo ha pensato per confermare il rapporto tra i musei e le famiglie: www.sma.unipi.it/2023/12/natale