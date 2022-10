Halloween nel segno dei vampiri a Volterra con il 'Vampire Fest'

Tutto pronto per la festa di Halloween in salsa volterrana, confezionata dall'Associazione Etruria Pro. Prende il nome di Vampire Fest, e sarà veramente un appuntamento con protagonisti i vampiri. Per le strade cittadine sarà infatti possibile incontrare i terribili Volturi, i quali non disdegneranno di farsi fotografare con i piccoli ma anche con i grandi.

All'Enjoy caffè, alle ore 18.30 è previsto un 'aperitivo rosso sangue', mentre dalle ore 20 al ristorante del Nazionale ci sarà la 'cena con il Vampiro'. Seguirà, dalle ore 22, sia nella Sala del Nazionale, che presso l'Enjoy, la proiezione della Horror Night, con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, a cura del Volterra Fantasy Film Festival.

Se questo programma non è abbastanza, altri eventi saranno presenti in città: al Teatro Persio Flacco il pomeriggio sarà dedicato ai bambini, con dolcetti e bibite, mentre la serata si più grandi, con musica live a cura dell'associazione Cornelius, e la partecipazione straordinaria di Yuriko Tiger, celebre cosplay di livello internazionale, la quale incontrerà i fan. Per l'occasione ci sarà la presentazione di un nuovo manga, il cui contenuto è tutto da scoprire.

Insomma un Halloween diverso, che porterà tanto colore, e pure un po'di oscurità, sul colle volterrano.