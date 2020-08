Visite guidate nel Bosco di Cornacchiaia e alle Dune di Tirrenia

Agosto nella natura con le visite guidate nelle Oasi WWF del Bosco di Cornacchiaia e Dune di Tirrenia. Si parte venerdì 7 agosto alle 16.30 con un viaggio nel Bosco di Cornacchiaia, la parte di foresta del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli ungulati, con sottobosco perfettamente conservato. Fra le numerose specie animali il picchio, la ghiandaia, la volpe, il tasso, lo scoiattolo, il ghiro, la testuggine palustre, l’istrice e la martora, oltre ovviamente a daini e cinghiali che ogni tanto fanno capolino in fondo ai viali.

12 posti disponibili, durata di circa due ore e mezza, contributo minimo 5 euro a partecipante sopra i 12 anni, gratuito per i soci WWF.

Prenotazioni qui: https://bit.ly/ Cornacchiaiaagosto20

Replica agli stessi orari il 21 e 28 agosto. Ritrovo presso il cartello di Benvenuto dell’Oasi (in fondo al viale dei Porcari, Calambrone, Pisa, oltre la Fattoria di Tirrenia)

Sempre venerdì 7 agosto alle 19.30, passeggiata sulle Dune di Tirrenia al tramonto, nell’Oasi che si trova in una zona del litorale che presenta un rigoglioso sviluppo della macchia mediterranea e del bosco retrodunale. L’area è attraversata da alcuni sentieri ed è dotata di tabelle didattiche e barriere in legno che delimitano le dune. Fra le essenze mediterranee sono presenti il ginepro coccolone, l’alaterno, la fillirea, il corbezzolo, il leccio, la ginestra odorosa, il cisto. Fra le specie della sabbia sono presenti la preziosa verga d’oro delle spiagge, endemica della costa dell’alta Toscana, e piante più comuni come la calcatreppola, l’ammofila, la carota di mare, l’elicriso, l’euforbia delle spiagge, il giglio di mare.

8 posti disponibili, durata di circa 1 ora e 15 minuti, contributo minimo 3 euro a partecipante sopra i 12 anni, gratuito per i soci WWF.

Prenotazioni qui: https://bit.ly/ DuneTirreniaagosto20

Replica agli stessi orari il 21 e 28 agosto. Partenza dall’ingresso dell’oasi (viale del Tirreno vicino al bagno Cosmopolitan)