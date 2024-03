Visite guidate per adulti alle Collezioni egittologiche 'Edda Bresciani'

In occasione delle festività pasquali il Sistema Museale di Ateneo propone un ricco programma di attività che accompagneranno bambini e adulti per tutta la durata delle vacanze di Pasqua alla scoperta del patrimonio storico, artistico, naturalistico e scientifico dei musei.



Le Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' dell’Università di Pisa organizzano visite guidate per adulti:



Visite guidate per adulti

Domenica 24 marzo 2024

ore 15:30 e 16:30

Le visite guidate si svolgeranno in due turni, su prenotazione.



Costo: 4€ (comprensivo del biglietto d’ingresso); 1,50€ per chi ha diritto all’ingresso gratuito





Scadenza prenotazioni: venerdì 22 marzo, ore 13:00