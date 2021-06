Visita guidata con aperitivo a Volterra

VOLTERRA, visita guidata, lavorazione Alabastro in antica bottega, aperitivo e merenda per bambini (POSTI LIMITATI)



● SABATO 19 GIUGNO ore 15:00



• Passeggiate guidata alla scoperta della incantevole Volterra;



• Ingresso in bottega di Alabastro dove l'artigiano forgerà la pietra grezza di Alabastro trasformandola in un bellissimo manufatto;



• Aperitivo con stuzzichini e crostini vari, bibita a scelta e merenda per i bambini.



Vuoi prenotare o maggiori informazioni? Scrivi o chiama Roberto 3479752183

