'Walk in the moon - Halloween Night!'

Dal Centro Visite la guida, vestita da guida dei dannati, farà strada lungo il semplice sentiero 117/115 fino alla suggestiva villa Bosniaski, la quale ospiterà nel piazzale antistante il brindisi ai dannati, dopo il quale rientreremo al Centro per sfamarci con l’aperitivo offerto dalle streghe.



PROGRAMMA

Ore 19:00 ritrovo Centro Visite Monte Castellare e check-in

Ore 19:30 Walk in the Moon: Camminata al chiaro della Luna su sentiero 17/115

Ore 20:50 circa rientro al Centro Visite Monte Castellare

Ore 21:00-24:00 Rifocillo delle Streghe in Halloween Music & Dark Ambient



PARTECIPANTI: MASSIMO 30

Prenotazione Obbligatoria: compilando il modulo indicato nel Sito Web.



DETTAGLIO INFORMAZIONI:

Dress Code in Tema Halloween.

Indossa scarpe da ginnastica o con suola di gomma o trekking.

Durata Cammino totale: 1h20’ a/r

Tecnica di Camminata: Hike, si svolgerà su sentieri semplici

Difficoltà: Facile

Sviluppo percorso: Andata e ritorno sullo stesso sentiero

Info: Monte Castellare - Tel. +39 3484508519