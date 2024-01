Weekend di Epifania: gli eventi a Pisa e provincia

Con il primo weekend del 2024 sono tanti gli appuntamenti previsti a Pisa e nelle piazze del territorio provinciale per festeggiare l'Epifania. Ecco alcune delle proposte più interessanti per vivere ancora qualche giorno di clima festivo prima del rientro a scuola e al lavoro.

Sabato 6 gennaio torna l'appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco, una tradizione per Cascina capace di portare ogni anno centinaia di bambini in piazza che, tra musica e spettacoli di luci, aspettano insieme la discesa della Befana dalla Torre dell'Orologio. La festa inizierà fin dalle 10 del mattino in piazza dei Caduti per la Libertà con 'Pompieropoli', una mattinata di giochi insieme ai Vigili del Fuoco per cimentarsi nelle loro imprese e ricevere il diploma di pompiere per un giorno. L'arrivo della Befana è previsto per le 17.30, con la successiva consegna delle calze ai bambini presenti. L'evento, come nelle edizioni precedenti, ha inoltre finalità di beneficenza grazie alla raccolta fondi che quest'anno andrà ad aiutare l’associazione Team Deri Sla.

Sarà una festa per grandi e piccini quella organizzata dal Comune di Calcinaia che sabato 6 gennaio, a partire dalle 14.30, colorerà Piazza Indipendenza. Spettacoli per bambini e musica anni '70 e '80 dal vivo con stand di cibo e dolciumi per assicurare un pomeriggio di divertimento a tutti. Ovviamente non mancheranno le befane che consegneranno le calze ai bambini, aggirandosi nel centro del paese con le loro scope insieme a tanti altri personaggi delle fiabe e favole più amate.

La 'Befana del Vigile Urbano' di Pisa arriva anche a Putignano

Nella mattina di sabato 6 gennaio si terrà la 'Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club' con partenza alle 9.30 da Piazza XX settembre. La tradizione, risalente agli anni ‘50, di portare doni ai Vigili urbani recandosi presso le loro postazioni, oggi ha assunto uno scopo benefico, con la consegna dei doni raccolti ai bambini ricoverati presso la Stella Maris a Calambrone e nel reparto di Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale Santa Chiara di Pisa. La raccolta dei doni inizierà alle ore 10 insieme all'Agente municipale in uniforme d'epoca e alla Befana del Vespa Club, che alle 11.30 porterà dolcetti ai bambini di San Marco e San Giusto, in via Antoni.

La stessa Befana, poco dopo, porterà i suoi dolci regali anche i bambini che parteciperanno all'inaugurazione del 'Bosco dei Sogni', prevista per le ore 12 in via Putignano a Sant’Ermete: un'area verde composta da 100 alberi dedicata ai 546 nuovi nati nel 2022.

Il 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa

Una tradizione che raggiunge la sedicesima edizione nel 2024 è quella del 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa. Per chi vuole partecipare al primo bagno dell'anno il ritrovo è previsto per sabato 6 gennaio in Piazza Sardegna, con il via alle iscrizioni alle ore 11. Alle 11:45 la Befana Avis arriverà a consegnare i dolci ai bambini prima del tuffo, previsto per le ore 12. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è promossa da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa.

La Befana arriva in fuoristrada a Vicopisano

Sabato 6 gennaio, dalle 16:30, la Befana arriverà in Piazza Cavalca a Vicopisano in 4x4, grazie al Vicopisano fuoristrada club. Una festa di Befana in musica, con la direzione artistica di Perla Trivellini e la partecipazione straordinaria del Revelation Gospel Choir.



Ma le iniziative del territorio comunale non finiscono qui: altre feste dell’Epifania, con calze, giochi, dolci e sorprese sono previste venerdì 5 gennaio alle 16:00 a San Giovanni alla Vena nella sede del CIF, in Piazza della Repubblica, e a Caprona, il 6 gennaio, stessa ora, nella sede dell’Hub 22 (sempre a cura del Cif).

A Uliveto Terme saranno i volontari della Pro Loco e della Croce Rossa Italiana ad aiutare la Befana a portare i doni a tutti i bambini, dalle 18:00 alle 19:00 nella sede della CRI.

Venerdì 5 gennaio, dalle 17, la Befana arriverà anche a Lugnano intonando canzoni con il Piccolo Coro, passando per le strade del paese con dolci sorprese e invitando tutti a unirsi a lei, con partecipazione libera e gratuita.

I presepi

Con il fine settimana dell'Epifania è ancora possibile visitare alcuni presepi in varie località del territorio pisano: dal 'Presepe che cresce' di Nicosia, con ingresso libero fino al 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 ai sessanta figuranti che costituiscono il 'Presepe vivente del lungomonte' di Pugnano, visitabile sabato 6 gennaio dalle 17 alle 20 presso i giardini della pieve di Pugnano, in via Statale Abetone 269. Un altro presepe vivente sarà quello inscenato il 6 gennaio, alle ore 15, davanti al sagrato della chiesa in località Santissima Annunziata, a Uliveto Terme, grazie al gruppo dei chierichetti dell'Unità Pastorale di Zambra, Uliveto e Caprona.



Sempre nel comune di Vicopisano sarà aperto sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 15:30 alle 19:30 il Presepe dell'Angelo, realizzato dall’artista Angelo Perini in un'antica nicchia, a San Giovanni alla Vena, con la novità del rifacimento totale della nicchia della natività e una nuova scenografia. Per finire, sempre nel vicarese, il 6 gennaio, dalle 14:30 alle 16:30 la chiesa romanica di San Jacopo in Lupeta rimarrà di nuovo aperta per permettere ai visitatori di ammirare i presepi esposti provenienti da ogni parte del mondo, collezionati dalla famiglia Viani.