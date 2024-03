Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 2 e 3 marzo

Il primo fine settimana di marzo a Pisa e provincia non manca di proposte tra mercatini, spettacoli teatrali, feste a tema e visite guidate. Ben due, infatti, i mercatini in cui perdersi tra vestiti di seconda mano e pezzi unici di antiquariato, poi un musical per tutta la famiglia tratto da una celebre fiaba e una festa ispirata agli anni '90 per cantare e ballare sui migliori successi musicali. Per chi preferisce scoprire il territorio, sono in programma le escursioni a San Miniato e tra le vie dei monti pisani che collegano Agnano e Calci.

Il Circolo Arci 'Il Fortino' di Marina di Pisa aprirà le porte domenica 3 marzo a un'iniziativa dedicata al riuso e alla beneficenza. Il mercatino del Fortino sarà un'opportunità per scambiare, vendere o donare abiti e accessori in vista del cambio dell'armadio primaverile. Durante l'evento saranno raccolte shopping bag, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per aiutare la popolazione palestinese. Sarà anche possibile consegnare abiti rovinati da smaltire. Il mercatino sarà accompagnato da buona musica, street food e un'atmosfera festosa, il tutto a ingresso libero. L'evento mira a combattere gli sprechi tessili e l'impatto ambientale del fast fashion.

Al Teatro Verdi di Pisa sabato 2 marzo arriva il musical 'Cenerentola', ispirato alla fiaba di Charles Perrault, consigliato per grandi e bambini dai 4 anni. La regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi offre un'esperienza unica che mescola la magia del teatro con la nostalgia degli anni '50 e la contemporaneità. Una fiaba a lieto fine che regalerà emozioni e riflessioni agli spettatori di tutte le età e un'opportunità per avvicinare i bambini al teatro attraverso produzioni di alta qualità e divertenti, con valori importanti.

Sabato 2 marzo il Lumière di Pisa dedicherà un'intera serata alla musica degli anni '90, con live band e dj set. La live band suonerà i grandi successi del decennio, inclusi artisti come Gigi D'Agostino, gli 883, le Spice Girls, i Nirvana e altri. La mezzanotte segnerà poi l'inizio del dance party.

Un suggestivo itinerario escursionistico che collega Agnano a Calci attraverso la splendida Val Graziosa è quello proposto nella giornata di sabato 2 marzo, offrendo una panoramica suggestiva su paesi e frazioni della valle. L'escursione prevede una salita tra boschi rigogliosi fino alle spiagge triassiche, caratteristiche dei monti pisani, per poi attraversare Valle Buia e raggiungere infine Val Graziosa. Non tocca le zone colpite dall'incendio del 24 settembre 2018, ma permette di avvicinarsi e comprenderne l'estensione.

Il mercatino Antiqua di San Giuliano Terme, in programma domenica 3 marzo, porterà tra le vie centrali della cittadina termale operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo, oltre che artigiani e artisti con opere di pittura. L'evento vanta una tradizione di oltre vent'anni e ospita i migliori espositori dei rispettivi settori, offrendo ai visitatori l'opportunità di trovare pezzi unici e di pregio. Un'occasione ideale per una piacevole passeggiata accompagnata dalla vivacità del mercato.

Licia Lanera, rinomata attrice e regista pluripremiata, porta in scena sabato 2 marzo alla Città del Teatro di Cascina la prima toscana di 'Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino'. Lo spettacolo, nato dall'incontro con la poetica di Tarantino, mescola un estratto della 'Medea' con un inedito, 'La scena', esplorando un immaginario crudo e disincantato popolato da personaggi sconfitti e feriti. Un pezzo teatrale di forte impatto emotivo, che sfida i pregiudizi e stimola la riflessione del pubblico. Con una carriera ricca di premi e riconoscimenti, Lanera è nota per il suo approccio teatrale che privilegia la presenza degli attori e la relazione con il pubblico, oltre a una vasta esperienza nella messa in scena di opere letterarie di varie tradizioni.

Domenica 3 marzo è previsto un tour alla scoperta della città di San Miniato, crocevia di pellegrini e sede di importanti incontri diplomatici, data la sua posizione a metà tra il territorio pisano e fiorentino. Un gioiello d’arte medievale e rinascimentale, oggi famosa in tutto il mondo per il tartufo bianco. Visita al Palazzo Comunale, all’Oratorio del Loretino, alla Rocca Federiciana e molto altro.

Sabato 2 e domenica 3 marzo alle 21 presso lo spazio teatrale dell'associazione Balabiott a Pisa, si terrà uno spettacolo di Classic burlesque e cabaret, caratterizzato da numeri solistici e di gruppo ricchi di glamour ed eleganza. L'evento offre un'opportunità unica per scoprire un'arte ancora poco conosciuta in Italia, con una filosofia inclusiva che valorizza la donna: non un oggetto dello sguardo altrui ma un soggetto attivo, che impone il suo immaginario. Le ideatrici Lily de Non e Mimi Champagne, insieme ad altri performer di burlesque, porteranno in scena uno spettacolo coinvolgente. In particolare, sabato 2 marzo sarà presente come ospite speciale Edith von Hammer.

