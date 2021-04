Gli eventi del fine settimana del Primo Maggio

Ecco le varie proposte per il weekend a Pisa e Provincia

La zona gialla regionale permette maggiori attività, in particolare all'aperto o in luoghi regimentati nelle entrate. Ecco quindi che fra le proposte per questo fine settimana del Primo Maggio ci sono molte escursioni e musei aperti.

- Orari ed attività al Parco di San Rossore: visite guidate ed anche escursione con il battello, passeggiate in carrozza oltre l'ordinario accesso alla Tenuta.

- Mostra 'I love Lego': gli amati mattoncini colorati ricomposti in città e monumenti.

- 'Pesci d'aprile': esposizione di artigianato a Pisa.

- Musei di Pisa e Provincia: le strutture che hanno annunciato la riapertura, dalle Mura di Pisa alle strutture dell'Università, come il Museo di Storia Naturale di Calci.