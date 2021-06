Cosa fare a Pisa nel weekend? Gli appuntamenti del 5 e 6 giugno

È arrivato il primo fine settimana di giugno e a Pisa e provincia non mancherà la scelta su come trascorrerlo: spettacoli, mostre, escursioni all'aperto e visite guidate alla scoperta dei tesori del territorio mentre l'estate si avvicina.

Ecco qualche consiglio su cosa fare in questo primo weekend di giugno:

Torna il concorso nazionale di bellezza 'Un Volto X Fotomodella', giunto alla sua 37ª edizione che si presenta in una nuova veste e con Michele Ammannati nuovo responsabile della Regione Toscana. La prima tappa della stagione sarà il 6 giugno, a partire dalle ore 13, nella rinnovata location all’aperto del coworking Nest2Hub, il Pontile 102 sul Viale D’Annunzio a Pisa, con pranzo-spettacolo che si svolgerà durante la sfilata di moda organizzato dal Tuscany World Food dello Chef Gianluca Giannini. Menu della prima tappa: Pennette agli scampi, frittura calamari, gamberi e patate e carciofi fritti, acqua, vino e dolce della casa al cucchiaio.

A La Città del Teatro di Cascina si racconta la storia di Nemo, 8 anni. Un bambino che, triste perché non è considerato dai suoi compagni e maestri, alla fine scopre la verità: nessuno sa che esiste. Ha inizio così una serie di avventure alla ricerca di se stesso, scoprendo che la cosa più importante non è il nostro aspetto, ma le azioni che compiamo, come facciamo sentire chi amiamo, come loro fanno sentire noi. Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere. Lo spettacolo, vincitore di In-Box Verde 2020. L'appuntamento è per domenica 6 giugno, ore 18.

Due visite guidate nella mattinata di domentica 6 giugno (alle 10 e alle 11) alla scoperta dell'Orto e Museo Botanico di Pisa. Guide d'eccezione gli esperti botanici e giardinieri che lavorano per studiare, riconoscere, far nascere e crescere le piante dell’Orto, un immenso patrimonio vegetale.

Una giornata tra ville storiche, colline toscane e degustazioni. Dalla visita guidata alla Villa Baciocchi, edificio settecentesco costruito sui resti del castello medievale, adibita a Museo Zoologico, Archeologico, Parco botanico e Biblioteca comunale con sala multimediale, fino alla 'Strada del vino delle colline pisane' e alla 'Fattoria Vialto', dove è prevista una degustazione di prodotti locali come taglieri, primi piatti e vini, immersi nella natura, con giro in carrozza. L'appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 9.50.

Prima una passeggiata tra i vicoli e le strade di Volterra per immergersi nella sua atmosfera medievale. Poi visita ad una bottega di alabastro, la pietra tipica della città: un artigiano coi 'vecchi ferri del mestiere' forgerà la pietra grezza che, mano a mano, prenderà un'altra forma. E a fine tour, incluso nella visita, sarà servito un aperitivo all'aperto, composto da una bibita a scelta alcolica o analcolica, stuzzichini vari e bruschette.L'appuntamento è per sabato 5 giugno, ore 15.00

Un'escursione di livello facile nel Parco di San Rossore, a piedi tra daini, cinghiali e molto altro. Organizzata da InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore, la passeggiata consentirà di entrare nella zona interdetta, che sarà percorsa con libertà e sicurezza, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Si passerà dalla Villa Presidenziale del Gombo e si rientrerà al centro visite attraversando un'alternanza di vegetazione. Poi l'arrivo in spiaggia, dove ci si potrà godere la vista dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria) con cena al sacco. L'appuntamento è sabato alle ore 17.30.