Ultimo weekend di luglio: ecco cosa fare a Pisa e provincia

Cibo, concerti, teatro, attività all'aria aperta, suggestivi spettacoli con il fuoco e divertimento per grandi e piccini. La fine di luglio offre un'ampia gamma di scelta a chi deve ancora aspettare per preparare le valigie e partire per le vacanze.

Ecco qualche consiglio sui principali eventi in programma sabato 31 luglio e domenica 1 agosto:

La location è il Parco della Cittadella di Pisa. Qui, per il secondo round, torna il 'Cittadella Street Food', il nuovo appuntamento che unisce la musica al buon cibo. Dalle ore 21 di sabato 31 luglio ad animare la serata sarà la tribute band 'Radio Freccia Pisa', mentre domenica 1 agosto è in programma la serata live anni 80 con i mitici 'GLADYS & Gentlemen'. Senza appunto dimenticare l'offerta gastronomica, ampia e diversificata. Ce n'è infatti per tutti i gusti: black angus, hamburger di scottona, polenta, lampredotto e ficattole, panini gourmet al tartufo, porchetta al tartufo e classica, pokè, osteria medievale, panino con il polpo e molti altri piatti pronti a soddisfare ogni palato.

Anche quest'anno a Calci si festeggia Sant'Ermolao, il patrono del Comune della Valgraziosa. Dal 31 luglio e fino al 2 agosto ci saranno concerti, incontri, conferenze e attività all'aperto, senza dimenticare i più piccoli. Insomma, una "tre giorni" ricca di eventi: oltre agli appuntamenti serali (tutti su prenotazione e con posti limitati nel rispetto delle normative anti-covid), per l'intera durata della fiera non mancheranno il luna park in via Brogiotti, il mercato in via Roma e la luminara nella Zambra a cura della compagnia di Calci. In particolare sabato 31 luglio, dopo l'incontro 'Il ritorno del lupo ed il nostro territorio. Alla ricerca di un nuovo equilibrio', le dimostrazioni di Shiatzu e le mini pratiche di yoga, sarà la volta del concerto 'JAM Ermolao' a cura di Associazione culturale Zebré AICS. Domenica 1 agosto invece calcherà il palco la Premiata Filarmonica "G.Verdi" di Calci in "Forever Queen". Qui per l'intero programma.

Per i fortunati che si godono le ferie al mare, anche a Tirrenia l'estate si accede con diversi eventi. Sabato 31 luglio in calendario c'è 'Tirrenia Bricks', un vero e proprio viaggio nel mondo dei celebri mattoncini, con laboratori a tema, gare di velocità e un'esposizione di alcune tra le più affascinanti costruzioni. Un appuntamento adatto ad un pubblico di tutte le età che si svolgerà nel negozio a tema appena inaugurato lo scorso giugno, il ColLego di via Belvedere.

Continua anche sabato 31 luglio e domenica 1 agosto il III quadro dello spettacolo 'Naturae-La valle dell'annientamento', drammaturgia e regia di Armando Punzo. Apre così le porte la Fortezza Medicea-Carcere di Volterra con una rappresentazione che, come quelle che l'hanno preceduta, rimarrà indelebile nella memoria dei partecipanti. Il progetto è infatti in continuità con quello iniziato nel 2015 e che si basa sulla forza dell'atto artistico, capace di riverberarsi al di fuori delle mura della Fortezza.

Sarà una domenica 1 agosto infuocata a Castelnuovo Val di Cecina. Nel borgo medievale arriveranno infatti i Mercenari con il loro suggestivo spettacolo di fuoco, 'Nel borgo tra fuochi e tamburi'. Due i momenti in programma: il primo evento sarà alle 18 in piazza 20 settembre, mentre lo spettacolo finale si terrà alle 21.30 in piazza del Popolo. Saranno presenti anche stand con panini e birra.