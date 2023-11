Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'11 e il 12 novembre Musica, mostre, spettacoli teatrali, escursioni e sagre: tutti gli appuntamenti da non perdere

Musica, mostre, spettacoli teatrali, escursioni e sagre: numerosi gli appuntamenti da non perdere a Pisa e provincia nel secondo weekend di novembre. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 11 e domenica 12.

Dal 9 all'11 novembre la Stazione Leopolda ospiterà 'Twang!', festival di musica blues. La kermesse, ad ingresso libero, ospita diversi gruppi musicali nazionali e internazionali. Presente inoltre un'area ristoro con food truck, cocktail bar e birrifici artigianali.

Al Museo della Grafica, a partire dal 10 novembre (inaugurazione alle 18) sarà visitabile la mostra di disegni dell'architetto Sergei Tchoban intitolata 'Towers': un'iniziativa per celebrare l'850° anniversario dall'inizio della costruzione della Torre di Pisa. Nel suo lavoro di architetto e nei suoi disegni, Tchoban ha costantemente trattato la torre come tipologia architettonica.

Sabato 11 e domenica 12 novembre, al Teatro Nuovo di Pisa, arriva il Teatro Umbro dei Burattini diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan con il nuovo spettacolo 'Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti'. Nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini, l'aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell'amicizia e del rispetto per l'altro, i principi dell'inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi.

Sabato 11 novembre sarà l'occasione per andare alla scoperta di uno dei più importanti museo di Pisa, il Palazzo Reale, antico palazzo dei Marchesi di Tuscia, poi palazzo Granducale. Al suo interno una ricca collezione di opere d'arte, da Raffaello a Rosso Fiorentino, Guido Reni, Boscoli, oltre a un'importante collezione di ritratti della famiglia dei Medici, tra i quali spicca il famoso Ritratto di Eleonora da Toledo del Bronzino.

Domenica 12 novembre appuntamento con l'escursione alle Cerbaie e alla riserva di Montefalcone: un'occasione per godere delle meraviglie della natura con i suoi colori autunnali.

Sabato 11 e domenica 12 novembre (e poi il18 e 19 ed il 25 e 26 novembre) si terrà a San Miniato la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Le vie del centro si trasformeranno in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniranno prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie.

Dal 10 al 12 novembre (e poi ancora dal 17 al 19) si terrà la 51esima edizione della Sagra del Cinghiale di Riparbella. I tavoli saranno allestiti, come sempre, nella tensostruttura riscaldata di Largo Carlo Alberto dalla Chiesa. Le storiche cuoche Ottorina (76 anni), Anna (88) e Ubaldina (quasi 90) faranno ingresso in cucina a partire da mercoledì per iniziare a tagliare e lavorare la gran quantità di cinghiale che verrà servito.

