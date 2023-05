Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 13 e 14 maggio Escursioni, fiere, spettacoli teatrali e visite guidate: tutti gli appuntamenti da non perdere

Numerosi gli eventi da non perdere nel fine settimana tra Pisa e provincia tra escursioni, fiere, visite guidate, spettacoli teatrali e concerti. Ecco qualche suggerimento su dove trascorrere le giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio.

Sabato 13 maggio torna il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d'Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l'identità culturale europea. Per l'occasione molti sono i musei che apriranno le loro porte al pubblico: tra questi, anche quelli del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa con aperture straordinarie e visite guidate gratuite.

In scena al Teatro Nuovo di Pisa la pièce teatrale più famosa e rappresentata di Bertolt Brecht: 'L'opera da tre soldi'. Doppio appuntamento venerdì 12 e sabato 13 maggio alle 21.30 con l'adattamento dell'opera brechtiana a cura di Riccardo Monopoli in una nuova produzione firmata Binario Vivo e Con-form. Sul palco Ervis Bakanaci, Laura Boriassi, Andrea Di Silvio, Zeno Franceschi, Elena La Malfa, Matteo Martorana, Francesco Pelosini, Tommaso Pettinati, Arianna Ricciardi, Leonardo Suppa e Carlotta Zanaboni.

Domenica 14 maggio visita guidata alle Mura di Pisa per ammirarne la struttura, l'architettura e scoprire storie di condottieri, nobildonne e popolani. Il percorso si svolgerà a piedi e ha una durata indicativa di due ore e mezzo.

Sabato 13 maggio, alle 17, riprende la rassegna 'Pur bella la vita' a cura dell'Associazione EX Allievi Scuola Superiore Sant'Anna È una ghiotta occasione quella che si propone ai fedeli spettatori di 'Pur bella la vita': incontrare, ascoltare e potersi intrattenere con Federico Maria Sardelli che da anni è una delle personalità più vivaci e coinvolgenti della cultura italiana.

Domenica 14 maggio, alle 11, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna sulla letteratura del '900 a Palazzo Blu. Protagonista lo scrittore Mario Rigoni Stern a partire dal suo romanzo più famoso, 'Il sergente nella neve', per poi affrontare anche altri testi dell'autore. A presentarli sarà Niccolò Scaffai, che insegna Critica letteraria e letterature comparate all'Università degli Studi di Siena, dove dirige il Centro Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in Storia della tradizione culturale del Novecento. La conferenza, come sempre, sarà intervallata da letture dal testo a cura di Elisa Proietti.

Domenica 14 maggio torna 'Migliarino in Fiera', manifestazione alla quale quest'anno prenderanno parte anche artigiani ed artisti di Pandora. Tante le iniziative che faranno da contorno alle bancarelle degli ambulanti ed alle giostre, a partire dal torneo di calcetto per giovanissimi a cura dell'associazione Migliarino Vecchiano Calcio.

A Bientina, fino a domenica 14 maggio, appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II con lo street food: i migliori Food Truck provenienti da tutta Italia porteranno nella piazza centrale del paese un tripudio di cibi, drink, sapori e profumi.

Sabato 13 maggio si terrà un'escursione alla scoperta di un lato delle colline pisane poco sconosciuto e magico. Partenza da Palaia per arrivare a borgo abbandonato di Toiano.

