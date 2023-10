Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 14 e 15 ottobre Le aperture straordinarie in occasione delle Giornate Fai d'autunno, street food, spettacoli teatrali, mostre e sagre: tutti gli appuntamenti da non perdere

Le aperture straordinarie in occasione delle Giornate Fai d'autunno, street food, spettacoli teatrali, mostre e sagre: numerosi gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana tra Pisa e provincia. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Tornano le Giornate Fai d'autunno, l'evento di piazza che il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS - dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. A Pisa l'appuntamento è per sabato 14 ottobre, quando sarà possibile visitare il Teatro Verdi ed il complesso di San Michele in Borgo in un percorso dedicato all'architetto Massimo Carmassi.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre appuntamento in piazza Don Minzoni con lo Street Food Truck, l'atteso appuntamento all'insegna del cibo di strada di qualità con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. Protagonisti saranno i piatti tipici della cucina italiana e internazionale, con prelibatezze da gustare in una cornice suggestiva, sulle sponde dell'Arno, a due passi dal centro storico.

Sabato 14 ottobre, alle 21 al Teatro Nuovo, andrà in scena lo spettacolo 'Pluto', adattamento dell'opera greca di Aristofane della compagnia I Sacchi di Sabbia che inaugurerà la stagione 2023/2024 del teatro pisano, intitolata "L'arte dei sogni".

Sono i capolavori delle Avanguardie del '900 i protagonisti della mostra d'autunno di Palazzo Blu, in programma dal 28 settembre 2023 al 7 aprile 2024. Una straordinaria sequenza di dipinti e sculture provenienti dalle raccolte del Philadelphia Museum of Art, centro museale ed espositivo tra i più importanti e riconosciuti a livello internazionale per le sue collezioni d'arte.

lI centro storico di Cascina torna ad ospitare lo street food di qualità dopo le due edizioni degli anni passati: il 'Finger Food Festival' sarà dunque di nuovo in Corso Matteotti con le eccellenze italiane e straniere dei cibi di strada e con tante favolose birre artigianali e vini del territorio. Per tre giorni, dal 13 al 15 ottobre, si potranno di nuovo gustare prelibate specialità accompagnate da una splendida colonna sonora a cura di Estragon.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, con l'organizzazione di Us Balconevisi e il patrocinio di Comune di San Miniato e San Miniato Promozione, si terrà a Balconevisi la 45esima edizione della Sagra del tarfufo bianco e del fungo. Numerosi gli appuntamenti in programma tra cene, mostre e laboratori.

Domenica 15 ottobre (e poi nuovamente il 22) si terrà la 15esima edizione della Festa della castagna organizzata dalla parrocchia di San Giovanni alla Vena. Alle 12.30 ci sarà il pranzo in piazza della Repubblica e dal primo pomeriggio saranno aperti gli stand gastronomici per gustare le caldarroste e tante delizie a base di castagna.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre torna a Calci la Sagra della Castagna, manifestazione organizzata dalla "Associazione folcloristica Comitato Sagra della Castagna – Rione via Cava, Calci" con il sostegno dell'amministrazione comunale e giunta quest'anno alla sua 38esima edizione.

Qui tutti gli eventi