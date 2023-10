Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 21 e 22 ottobre Tutti gli appuntamenti da non perdere tra manifestazioni enogastronomiche, spettacoli teatrali, mostre e sagre

Il festival enogastronomico Food & Wine, visite guidate, spettacoli teatrali, concerti, sagre e mostre: numerosi, come sempre, gli appuntamenti da non perdere tra Pisa e provincia nel fine settimana. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà l'undicesima edizione della kermesse enograstronomica 'Pisa Food & Wine Festival". L'edizione di quest'anno vede la presenza di oltre 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa, dove è possibile assaporare ed acquistare le prelibatezze che solo la Toscana autentica sa offrire.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre le Mura di Pisa propongono una visita guidata sul camminamento in quota per godere dello spettacolo di Pisa dall'alto. Una passeggiata a 11 metri di altezza per ammirare le bellezze architettoniche uniche della città e scoprire panorami inediti immersi nel verde urbano, accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia: partenza dalla Torre Piezometrica, punto più alto del complesso razionalista ‘Polo Marzotto' oggi conosciuto come ‘Polo Fibonacci', fino alla magia di piazza dei Miracoli, passando per la chiesa di San Zeno e le terme romane ‘Bagni di Nerone'.

Sabato 21 ottobre, alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa per la serie 'Biografie d'autore', andrà in scena lo spettacolo dei Mo-Wan Teatro 'Cajka 7050', incentrato sulla prima donna dello spazio. La narrazione si evolve come una sequenza cinematografica, dove l'occhio della cinepresa diventa lo sguardo della Tereshkova.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre il Museo delle Navi Antiche organizza una serie di iniziative dedicate agli amanti dell'antichità. Previste attività per bambini e famiglie tra laboratori e visite guidate.

Domenica 22 ottobre, nell'ambito delle iniziative volte alla sensibilizzazione della prevenzione oncologica e per avvolgere in un caldo abbraccio chi soffre per una diagnosi di cancro, appuntamento alle 21.15 alla Chiesa del Carmine con il concerto sacro sinfonico-corale.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, e ancora da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre, si rinnova l'appuntamento con Volterra gusto. Nella suggestiva cornice offerta da alcuni luoghi simbolo di Volterra – da Piazza dei Priori alle Logge di Palazzo Pretorio, passando per la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti, Via Gramsci, il ridotto del Teatro Persio Flacco, la frazione di Mazzolla – a fare gli onori di casa sarà come sempre il pregiato tartufo locale, protagonista della XXV Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell'Alta Val di Cecina.

Domenica 22 ottobre secondo ed ultimo appuntamento con la 15esima edizione della Festa della castagna organizzata dalla parrocchia di San Giovanni alla Vena. Alle 12.30 ci sarà il pranzo in piazza della Repubblica e dal primo pomeriggio saranno aperti gli stand gastronomici per gustare le caldarroste e tante delizie a base di castagna.

Torna, nel fine settimana, l'appuntamento con la mostra micologica a Pontedera. Un evento tradizionale, giunto alla 48esima edizione e promosso dal Gruppo Micologico Vichi di Pontedera. Sede della mostra l'Università del Tempo Libero, in via della Stazione Vecchia, con inaugurazione sabato pomeriggio 21 ottobre alle 16 e apertura prevista anche per tutta la giornata di domenica con orario 9-12 e 15-19.

