Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 22 e 23 luglio Musica, teatro, feste e sagre: gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Musica, teatro, feste e sagre animeranno Pisa e provincia nel weekend alle porte. Ecco qualche consiglio su cosa fare il fine settimane del 22 e 23 luglio.

Prosegue 'Marenia NonSoloMare', la rassegna promossa dal Comune di Pisa e che prevede serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show. Numerosi gli appuntamenti che nel weekend animeranno il litorale.

Una serata unica, con una parata di artisti uniti in nome della solidarietà capitanati da un'artista eccezionale: Frida Bollani Magoni. Questo sarà 'Frida and Friends', il live-evento che accenderà il palco del Giardino Scotto sabato 22 luglio alle 21.30 nell'ambito di Pisa Jazz Rebirth. Insieme alla pianista e cantante si alterneranno in scena star del calibro di Frankie hi-nrg mc, pioniere del rap italiano, la cantautrice milanese Arimatea, fra soul, pop, r'n'b e gospel, il trio dream pop Lucy Dreams e Albert Eno, già voce dei Kismet, qui all'esordio come solista. E poi la rock band I Cubirossi, la cantante, attrice e autrice Manuela Bollani e la giovane pianista Elena Spinetti.

Nuovo weekend ricco di appuntamenti al Calambrone con Eliopoli Summer 2023. Sabato 22 luglio, alle 22, in programma l'80' Trash Party, concerto tributo alle migliori canzoni italiane degli anni ottanta (Emanuele Volpi alla chitarra, Bea Mazzanti in arte "Freakybea" alla voce, Valerio Sereni al basso, Simone Busatti alla batteria; si terrà anche un omaggio a Raffaella Carrà), mentre domenica 23, sempre alle 22, spazio al fight club di improvvisazione teatrale "Ne resterà soltanto uno" a cura di ADA Arsenale delle Apparizioni.

Sabato 22 luglio il Teatro del Silenzio di Lajatico ospiterà la tappa italiana del Corona Sunsets Festival World Tour, un festival musicale unico nel suo genere, dove tutti i partecipanti potranno vivere un’atmosfera speciale tra natura, musica e tante attività. Sul palco di Lajatico si avvicenderanno artisti di caratura nazionale e internazionale (Subsonica, Lost Frequencies, Francesca Michielin, Venerus, Planet Funk, The Zen Circus, Kety Fusco, Bobo Rondelli) con oltre dieci ore di musica.

Sabato 22 luglio, all'interno della manifestazione 11Lune, si terrà alle 21.30 all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli il concerto di Madame. La cantante si esibirà a distanza di qualche mese dall'uscita del suo secondo album, anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 'Il bene nel male'.

Sabato 22 luglio, in occasione del 'Let's Festival' che andrà in scena a Castelfranco di Sotto all'Orto di San Matteo, si esibirà in concerto gIANMARIA, cantautore vicentino rivelazione dell'edizione 2021 di X Factor che si è distinto nel programma emozionando i giudici con gli inediti "I suicidi" e "Senza Saliva", entrambi contenuti in "Fallirò", l'EP di debutto uscito per Epic/Sony Music lo scorso anno. Dopo essersi guadagnato un posto tra i Big di Sanremo 2023 vincendo la categoria giovani con il brano "La Città Che Odi", gIANMARIA ha partecipato alla 72esima edizione del festival della canzone italiana con il brano "Mostro" (certificato disco d'oro) pubblicando l'omonimo album il 3 febbraio 2023.

Dopo quattro anni di stop, torna "Io Vado a Orciano", manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione. Dal 21 al 23 luglio tre giorni all'insegna della musica e del divertimento con numerosi ospiti che si alterneranno sul palco.

La contrada San Rocco organizza la 23esima Sagra del maccherone a Buti. Appuntamento a cena tra gli uliveti sopra gli orti di castello il 21, 22 e 23 ed il 28, 29 e 30 luglio.

