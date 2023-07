Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'8 e il 9 luglio Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana tra rievocazioni storiche, sagre, concerti e visite guidate

Dal ricordo della resistenza all'assedio del 1500 al 'Ganzo Comics', passando per concerti, sagre e visite guidate. Saranno numerosi gli eventi da non perdere a Pisa e provincia tra l'8 ed il 9 luglio: ecco qualche consiglio per il fine settimana.

Sabato 8 luglio i balestrieri di Porta San Marco, con il patrocinio del Comune di Pisa e la disponibilità di Mura di Pisa, celebrano la fine dell'assedio dell'esercito francese del 10 luglio 1500. Le attività si terranno negli stessi luoghi dove si svolsero i fatti.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio si terrà alla Stazione Leopolda la seconda edizione del 'Ganzo Comics'. Presenti oltre 30 espositori qualificati con gadget, artigianato, videogiochi, fumetti, giochi da tavola e molto altro.

Domenica 9 luglio, alle 21.30 al Giardino Scotto in occasione della terza edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa, arriva il veterano della chitarra Bill Frisell. Con oltre quattro decadi di carriera alle spalle, è uno dei nomi più noti al mondo per quanto riguarda la scena jazz e non solo, artista maturo e versatile capace di lavorare in solo così come di collaborazioni con alcuni tra i nomi più noti del pop, da Elvis Costello al maestro Sakamoto.

Sabato 8 luglio, alle 18 alla Nunziatina nell'ambito della rassegna Scrittori in Borgo 2023 ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina grazie allo Sponsor Unico Pharmanutra, Marco Malvaldi presenterà il suo nuovo romanzo in cui torna al giallo storico riportando in vita il padre della scienza moderna: Galileo Galilei.

Una visita guidata per ammirare Pisa dall'alto delle sue Mura medievali. Sabato 8 luglio, dalla Torre Santa Maria alla Torre di Legno, la guida turistica abilitata descriverà i vari edifici che verranno incontrati durante la passeggiata e divulgherà storie interessanti riguardanti il passato cittadino. Sarà un'occasione per apprezzare la città da una prospettiva insolita e scoprire pure i suoi molti spazi verdi.

La magia della Notte Nera è pronta ad abbracciare il centro storico di Peccioli. Sarà il suggestivo borgo dell'Alta Valdera l'inedita location dell'edizione numero 10 della manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Peccioli, la collaborazione di Savini Tartufi e CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa. Uno scenario da sogno che ospiterà sabato 8 luglio la festa dedicata al tartufo nero, prodotto gastronomico d'eccellenza del territorio, in un contesto che vedrà protagonisti spettacoli, buon cibo, musica e divertimento.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio la splendida cornice naturale dei prati e boschi intorno alla storica villa Medicea a Coltano tornerà ad ospitare il 110 Hertz Festival, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Un evento di grande richiamo, laddove 113 anni fa fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi, organizzato da Binario Vivo in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d'Uva e Proloco Coltano con il patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio, e poi nuovamente dal 14 al 16, torna a Buti la Sagra della porchetta, dello stinco e della birra artigianale. Appuntamento tutte le sere dalle 19.30 per gustare i piatti tradizionali della Contrada San Nicolao con le immancabili specialità gastronomiche: porchetta toscana del Chianti, stinco e birra artigianale con la ricca selezione direttamente dal Birrificio Orzo Bruno.

