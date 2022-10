Weekend d'ottobre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 8 e domenica 9 ottobre

Un weekend tra le eccellenze enogastronomiche del territorio (birre, chianine, tartufi) e il futuro che bussa alle porte del presente. Ottobre entra nel vivo e porta con sè appuntamenti tradizionali, come l'Internet Festival a Pisa, e tantissimi eventi dove è il buon cibo a essere protagonista. Ecco qualche consiglio.

Tecnomagia capace di spiegare l’inspiegabile, vino digitale da abbinare alla musica, agricoltura di precisione con cloud, alveari in sharing, computer quantistici, spettacoli nel Metaverso, interviste impossibili a scienziati scomparsi centinaia di anni fa, parastinchi intelligenti in grado di raccogliere dati fondamentali per migliorare le performance dei calciatori. Sono solo alcune delle 'forme di futuro' proiettate da Internet Festival 2022, edizione numero 12 in programma a Pisa con un fine settimana, sabato 8 e domenica 9 ottobre, ricchissimo di eventi.

A ottobre a Pisa non poteva mancare il BeeRiver (alla Stazione Leopolda), in arrivo questo fine settimana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti (ma non solo) della bevanda bionda, nera o ambrata tra birre artigianali tutte da provare, stand gastronomici, degustazioni e tanti concerti di musica blues.

La Mostra Mercato del Tartufo è da tradizione l’occasione per un pranzo o una cena a base di tartufo o di fungo porcino, e per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini generosi al delicato olio extravergine di oliva. L'appuntamento è a Forcoli sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Questo weekend torna uno degli eventi più attesi di tutta la Toscana nel mese di ottobre: l'ormai celebre Sagra del Porcino e della Chianina che si terrà, nella sua decima edizione, a Castelfranco di Sotto. Tra le prelibatezze da gustare tortelli freschi e penne 100% grano toscano conditi da ottimi sughi come il ragù di chianina o ai funghi porcini. E ovviamente la celebre bistecca in tutte le salse.

Dalla Toscana alla Sicilia più autentica, che sbarca a Casciana Terme per una tre giorni all'insegna dei sapori e delle tradizioni della Trinacria con street food, spettacoli folkloristici e prodotti tipici. Gusto e divertimento assicurati anche sabato 8 e domenica 9 ottobre con 'A' Vucciria'. Gli inconfondibili suoni, colori e profumi della Sicilia faranno vivere la tipica e suggestiva atmosfera dell'isola in Piazza Martiri della Libertà, con uno speciale allestimento a tema.

Anche Pisa si prepara a vivere un weekend all'insegna del gusto con la Street Food Fest, l'attesissimo appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. Un'occasione unica per provare nel fine settimana piatti deliziosi con vista Lungarno, visto che l'eventi si tiene in Piazza Don Minzoni, zona Giardino Scotto e Ponte della Vittoria.

Domenica 9 ottobre torna in Valdera l'annuale appuntamento con Famiglie al Museo, una giornata in cui i musei si aprono alle famiglie con attività e visite interamente dedicate ai bambini e ai genitori. Tantissime le iniziative nei vari musei del territorio, dalla Piaggio a Villa Baciocchi, dal Museo della Ceramica a Calcinaia al museo Giorgio Kienerk di Fauglia.

Per chi invece vuole ampliare le proprie prospettive lavorative sabato 8 ottobre il chiostro della Chiesa del Carmine ospita il 'TECH JOBS fair', evento in cui le aziende in cerca di personale qualificato tech si mettono a disposizione di programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici con cui possono effettuare colloqui informali ai propri desk.

