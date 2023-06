Weekend di San Ranieri, cosa fare a Pisa e provincia il 17 e 18 giugno Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in cui si festeggia il patrono della città

Il tanto atteso weekend di San Ranieri è finalmente arrivato. Dopo la tradizionale luminara del 16 giugno, anche il fine settimana sarà ricco di appuntamenti da non perdere, a partire dal palio: ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 17 e domenica 18.

Si svolgerà sabato 17 giugno il Palio di San Ranieri, la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quartieri storici della città: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant'Antonio (barca verde). La competizione prenderà il via alle 19 con le imbarcazioni che gareggeranno per 1.500 metri controcorrente dal ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all'arrivo allo Scalo dei Renaioli. La gara sarà preceduta alle 18 da un corteo storico fluviale con 4 imbarcazioni e la presenza di 20 figuranti che accompagnano la pala del Santo.

Sarà la magica atmosfera della spiaggia al tramonto e di sera a impreziosire il primo grande appuntamento dell'estate 2023 al Bagno degli Americani. Sabato 17 giugno torna 'Luminmare', la luminara del Bam, che segue come ormai da tradizione la luminara di San Ranieri. Gli oltre duemila lampanini accesi sulla spiaggia, a partire dal tramonto, fanno del 17 giugno una delle serate più attese e apprezzate dell'estate nella spiaggia del Cinema Arsenale a Tirrenia.

Domenica 18 giugno, nel weekend della Luminara e di San Ranieri, le Mura propongono una visita guidata a tema Giugno Pisano. Al classico tour tra gli aneddoti cittadini si aggiungono approfondimenti sulle manifestazioni storiche, dalla nascita al significato attuale.

Prosegue il cartellone live a Palazzo Blu in attesa della terza edizione di Pisa Jazz Rebirth. Prossimo appuntamento domenica 18 giugno alle 21 con protagonista lo swing e la celebrazione della tradizione jazz americana di Daniele Gorgone Quartet: formazione dall'energia sorprendente guidata dal pianista Daniele Gorgone che si avvale del contributo del veterano del sax Max Ionata e di una ritmica esperta sempre al fianco, negli ultimi anni, dei migliori jazzisti italiani e internazionali – Marco Piccirillo al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria – per un concerto che si preannuncia carico di interplay e imprevedibili improvvisazioni.

Sabato 17 giugno Legambiente Pisa dedicherà la giornata alla manutenzione del 'Boschetto', una piccola area verde urbana in largo Cesare Balbo (via Montanelli). Il 'Boschetto' è nato alla fine degli anni ‘80 su iniziativa di alcuni volontari del Wwf e dal 2017 è gestito e curato da Legambiente Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa. L'ingresso è libero per osservare piante endemiche della pianura pisana e altre tipiche della macchia mediterranea, come il viburno, il corbezzolo, il biancospino, il leccio e la sughera. Numerose specie di uccelli e alcuni utili ricci formano costituiscono la fauna del luogo.

Una magica serata all'insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Sabato 17 giugno a Casciana Terme torna 'Una Notte di Piacere', la manifestazione giunta all'11esima edizione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Pro Loco Casciana Terme, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Storia, tradizione ed enogastronomia si incontrano per il terzo appuntamento della Battaglia dei Sapori in programma a San Romano, in piazza della Costituzione, sabato 17 e domenica 18 giugno. Una due giorni per ricordare l'evento storico che ha portato il nome di San Romano nel mondo, grazie all'opera dipinta da Paolo Uccello.

Sabato 17 a Calcinaia, in piazza Vilanova del Camì, e domenica 18 giugno a Fornacette, in piazza Timisoara, si terrà l'Open Day Skateboarding, una due giorni che offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze con la passione o la curiosità per lo skateboard un'opportunità unica di divertimento e adrenalina.

