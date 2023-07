Consegnati gli attestati professionali ai falegnami del futuro

Otto ragazzi che hanno trovato la loro strada e vogliono realizzarsi nella vita lavorativa e personale. L'Agenzia Formativa Aforisma ha consegnato gli attestati di qualifica professionale 'Operatore del Legno' agli studenti che hanno terminato con successo il corso di istruzione e formazione professionale per diventare falegname. In una cerimonia che si è tenuta presso la biblioteca del Centro I Cappuccini, la presidente Grazia Ambrosino, insieme al vicepresidente Michele Panelli, alla responsabile Iefp Francesca Raspanti e ai docenti, ha consegnato i diplomi a: Alfio Andrea Cantarella, Federico Chelotti, Samuele Conti, Cristian Picardi, Saimir Shahu, Andrea Taddei, Filippo Taliani, Leonardo Vannucci.

"Sono giovani bravissimi che avevano difficoltà negli studi teorici tradizionali e grazie a questo corso hanno trovato la maniera di realizzarsi imparando un mestiere richiesto e appagante, costruendosi un percorso di vita che continuerà anche dopo il diploma e assolvendo contemporaneamente l'obbligo scolastico", spiega la Presidente di Aforisma.

"In questi tre anni ho imparato molto, per me è stata una grande opportunità, sogno di aprire una mia impresa", racconta Federico. "Sto valutando le proposte lavorative che ho avuto, devo dire che il corso è stato così interessante e il rapporto con i professori e gli altri ragazzi così positivo che mi dispiace che sia finito", continua Filippo. "Mi sono trovato benissimo, le lezioni sono state coinvolgenti e anche divertenti. Adesso voglio fare un'esperienza lavorativa all'estero per imparare meglio l'inglese, negli Stati Uniti oppure in Nuova Zelanda - conclude Andrea - saper lavorare il legno e creare oggetti con le proprie mani dà una grande soddisfazione. Una delle creazioni che più mi ricorderò è un cubo di legno cavo con all'interno specchi che danno a chi lo guarda il senso dell'infinito".

Aforisma che a settembre farà partire le nuove edizioni sia del corso 'Professione Legno' sia del corso 'Edilizia Sostenibile' per operatori edili. Corsi del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, dedicati ai ragazzi tra 14 e 18 anni sono interamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con Fondi Ministeriali (il primo) e risorse FSE+ 2021/2027 (il secondo) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Agenzia Formativa Aforisma Via dei Cappuccini 2/B, telefono 050/2201288, mail info@aforismatoscana.net. Orario: dal lunedì al venerdì 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. C'è tempo fino al 14 settembre per iscriversi.