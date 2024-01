Opportunità: un corso per formare tecnici di produzione in ambito meccanico

Adecco, società specializzata di The Adecco Group, lancia un’Academy per formare tecnici di produzione a Pisa. Le figure prescelte parteciperanno a un corso formativo gratuito, della durata di 64 ore, finalizzato a sviluppare le competenze tecniche necessarie per poter svolgere l'attività di produzione di un sistema robotico in ambito biomedicale.

Il corso, in partenza il 16 febbraio, si comporrà di una parte teorica e una parte pratica, svolta in partnership con Medical Microinstruments Inc. Al termine del corso, sarà previsto l’inserimento in azienda dei partecipanti attraverso un contratto in staff leasing da parte di Adecco.

Il corso di formazione si rivolge a risorse in stato di inoccupazione o disoccupazione. Per accedere al processo di selezione, è richiesta disponibilità full time per tutto il periodo di formazione, nonché flessibilità, propensione al lavoro di squadra, precisione, attenzione ai dettagli e proattività.

Il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico meccanico, elettronico o scientifico rappresenterà requisito preferenziale.

Per maggiori informazioni sulle modalità di candidatura, è possibile consultare il seguente link.