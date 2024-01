Spazio Mumu, dalla fotografia al ballo: i corsi in programma nel 2024

Lo Spazio Mumu propone per tutto il 2024 una serie di corsi. Il grande open space e l’ampio giardino sono pronti ad accogliere il pubblico con una serie proposte.

Un corso di fotografia ed educazione visiva con il fotografo Nicola Ughi. Il percorso è rivolto a tutti e coninvolgerà anche altri fotografi, e ha lo scopo di fornire ai partecipanti le competenze per costruire un’immagine efficace senza eccessi tecnici, in modo da poter realizzare scatti interessanti anche con smartphone di dotazione comune.

E ancora Ti darò voce, a cura di Giulia Solano, laboratorio di lettura ad alta voce rivolto a chiunque voglia scoprire le potenzialità espressive della propria voce, e di quella degli altri, attraverso le parole della letteratura, sulle pagine del grande classico per ragazzi di L. Frank Baum, Il Mago di OZ. La metodologia utilizzata prevede attività in cerchio di confronto e di gioco, tecniche di respirazione e rilassamento che agevolano l’esplorazione del respiro e dell’apparato fonatorio. Il corso, oltre a essere l'occasione per migliorare le proprie capacità di lettura ad alta voce, può essere lo spazio per indagare il legame emotivo con la propria voce, e imparare ad entrare in relazione con la propria voce e con quella degli altri. Il laboratorio prevede una restituzione conclusiva in forma di reading corale, in collaborazione con il coro della Scuola Bonamici diretto da Letizia Pieri.

Tango Queer di Patrizia Balestrucci e Giampaolo Antoni. Libertà di ruolo nel ballo a prescindere dal proprio sesso o genere. Un'esperienza totale, dove i ballerini imparano e capiscono entrambi i ruoli, fondendoli in un unico linguaggio ancora più ricco e carico di sentimento. Senza alcuna differenza rispetto al tango argentino, si distingue dalla tradizione del celebre ballo di Buenos Aires proprio per scardinare i ruoli etero-normativi dei ballerini. Un tango sociale che elude ogni convenzione, in cui si è liberi di ballare con chiunque indipendentemente dal sesso e nel ruolo che si preferisce, conducendo o seguendo e spesso invertendo i ruoli nel corso di un singolo ballo.

Il corso di Hatha Yoga tenuto Vincenzo Buquicchio unisce le posizioni, il respiro, le tecniche di rilassamento e la meditazione. Si cerca così di combinare i movimenti con la calma e con la respirazione. Attraverso queste tecniche si rafforza il corpo, ci si allontana dallo stress quotidiano, si aumenta la concentrazione e si raggiunge una maggiore serenità.

I gruppi sono piccoli e incorporano studenti di tutti i livelli.

Girokinesis, con Ambra Giomi: muoversi in modo consapevole attraverso movimenti circolari che richiamano diverse discipline come la danza, lo yoga e il Thai Chi. Rivolto a tutti, per il benessere di mente e corpo. La tecnica è indicata anche in situazioni disarmoniche come scoliosi, problematiche posturali post traumatiche, rigidità delle catene muscolari, forme fibromialgiche, in prevenzione all’osteoporosi, per le future mamme o neo mamme, adolescenti in fase di crescita, sportivi di diverse discipline (tennis, nuoto, golfisti, danzatori), che vogliono differenziare l’allenamento.

Lo spazio MUMU è un polo culturale creato dall’associazione Acquario della Memoria. A meno di 5 chilometri dalla Torre Pendente, immerso nella campagna incorniciata dai Monti Pisani MUMU combina una location suggestiva e inaspettata, un’atmosfera accogliente e servizi tecnologici di alto livello. Il risultato è uno spazio 'smart' semplice e rilassato - lontano dalla frenesia - che si propone come luogo di aggregazione non solo per le persone ma anche per associazioni e società del territorio, alla ricerca di un posto per dar vita alle proprie idee, inclusi corsi di formazione, attività di team-building, feste e cene aziendali e private.

Tutte le informazioni www.spaziomumu.com.