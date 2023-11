Pomarance: docenti dell'istituto comprensivo 'Tabarrini' al campus 'Benessere a scuola'

Oltre 30 docenti dell'istituto comprensivo 'Tabarrini' di Pomarance hanno partecipato campus di formazione legato al progetto 'Benessere a Scuola' organizzato dall’Educazione e Promozione della Salute Area Sud dell’Azienda USL Toscana nord ovest. "L’istituto comprensivo 'Tabarrini' - spiega Luigi Franchini, direttore della UO di Educazione e Promozione della Salute Area Sud - fa parte della rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS) per la realizzazione di azioni di promozione alla salute integrate all’attività didattica".

"Le scuole che aderiscono alla rete prevedono, nella loro programmazione ordinaria, iniziative finalizzate al miglioramento degli stili di vita di tutti i soggetti coinvolti: non solo studenti quindi, ma anche le loro famiglie, i docenti e tutto il personale così che benessere e salute diventino reale “esperienza” nella vita delle comunità scolastiche. Il campus è stata una importante occasione formativa che ha offerto agli insegnanti, e attraverso loro agli studenti, uno spazio di riflessione su temi di salute relazionale e sociale e un’opportunità per allenare le cosiddette “life skills” ovvero le abilità per la vita cognitive, emotive e relazionali, quali fattori protettivi del benessere relazionale e sociale".



"L’incontro - conclude Franchini - si è svolto in un clima coinvolgente e paritario che ha permesso condivisioni e approfondimenti personali e l’acquisizione di strategie operative con ricadute concrete sugli studenti. Di questo ringrazio, oltre alle le docenti partecipanti, le conduttrici della UO Educazione e Promozione della Salute, Maria Colonna, Carla Colleoni, Monica Baccianti e Nicoletta Cioli. Tutto ciò ha permesso di rafforzare ed estendere la collaborazione tra servizi e scuola per la promozione del benessere degli alunni confermando ancora una volta l’importanza del lavoro di rete e della sinergia scuola-sanità, fondamentali per educare i giovani al benessere relazionale e sociale. Infine un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Laura Pineschi, alle referenti per la salute Cristina Bruchi e Simona Bertucci ed a tutte le insegnanti che hanno partecipato".