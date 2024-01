Al via la formazione on line di Confesercenti rivolta anche agli addetti dei pubblici esercizi

Al via i corsi di formazione di Confesercenti Toscana grazie alla sua nuova piattaforma e-learning on line che permette di ottenere gli attestati attraverso lezioni e test tutti fruibili dal proprio smartphone o computer. Dal 18 gennaio si sono aperte quindi le iscrizioni per quanto riguarda, ad esempio, i corsi di rinnovo o di prima formazione aziendale Haccp sia per addetto del settore alimentare semplice che complesso: in questo caso parliamo di 8 ore per la prima formazione e 4 per l’aggiornamento, aggiornamento che per la Regione Toscana deve avere cadenza quinquennale. Gli obiettivi del corso sono quelli di formare il personale alimentarista sulle procedure dei metodi di autocontrollo e degli obblighi di responsabilità dell'industria alimentare, sui rischi alimentari e sulle buone prassi igieniche da adottare.



La novità che propone Confesercenti Toscana è lo svolgimento completamente on line dei corsi sia quello di prima formazione che quello di aggiornamento; il partecipante, una volta completata l’iscrizione presso le sedi dell’associazione, riceve le credenziali per collegarsi alla piattaforma ed entrare nella sezione dedicata al proprio corso. Corso che può decidere come svolgere a livello di tempi di collegamenti, avendo una finestra massima di 6 mesi per coprire le ore obbligatorie e rispondere al test finale; al superamento del test conclusivo il corsista riceverà immediatamente l’attestato di partecipazione.



Per conoscere meglio tutte le nuove opportunità formative di Confesercenti Toscana nelle provincie di Pisa, Lucca e Massa-Carrara e per le iscrizioni ai corsi on line, basta contattare la consulente Martina Sbrana allo 0583 1807337 oppure via mail a formazione@confesercentitoscana.it.



“Negli anni la formazione aziendale ha visto numerosi cambiamenti - si legge nella nota di Confesercenti Toscana - in passato le tecniche di apprendimento tradizionale richiedevano spesso l’esigenza di aule fisiche, libri di testo e lezioni frontali. Queste tecniche stanno gradualmente cedendo il passo a modalità più moderne ed efficienti in quanto la presenza di nuove tecnologie offre la possibilità di accedere a corsi di formazione più flessibili e personalizzati. Con l’arrivo degli smartphone anche l’apprendimento ha visto una vera e propria rivoluzione. Poter accedere a corsi di formazione ovunque e in qualsiasi momento grazie al semplice utilizzo del proprio smartphone o computer è sicuramente una delle comodità più apprezzate. Proprio raccogliendo le richieste soprattutto dei titolari delle imprese per favorire i propri dipendenti nel caso di aggiornamento dell’Haccp, per fare un esempio, abbiamo lanciato questa piattaforma e-learning on line dove i partecipanti possono ascoltare ma anche riascoltare le lezioni senza l’assillo della presenza in aula. Piattaforma che prevede una serie davvero completa di corsi per tutte le esigenze”.