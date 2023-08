Diventare falegname oppure operatore edile grazie ad un programma di studio alternativo al percorso proposto dalla scuola superiore, con una metodologia didattica che dedica ampio spazio all’attività laboratoriale. La cooperativa Aforisma, agenzia formativa con alta esperienza nel settore, organizza due corsi gratuiti rivolti ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni, per imparare un mestiere sviluppando le proprie capacità pratiche e manuali.

'Professione Legno' ed 'Edilizia Sostenibile', valide per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, sono "due proposte ormai collaudate - assicura l'ente - i partecipanti alle edizioni precedenti che hanno terminato gli studi sono entrati nel mondo del lavoro e si stanno realizzando professionalmente sviluppando le proprie capacità e competenze".

Per illustrare le potenzialità e le caratteristiche dei corsi, Aforisma propone due Open Day con i docenti e con dimostrazioni pratiche. Lunedì 4 settembre alle 16 al Polo Archimede in via Squartini 16 a Ospedaletto per 'Professione Legno' e giovedì 7 settembre alle 10 presso il Laboratorio Esperienze in via Galileo Ferraris 16 sempre a Ospedaletto per 'Edilizia Sostenibile', corso quest'ultimo che vede anche la collaborazione del consorzio Copernico e dell'Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa.

C'è tempo fino al 14 settembre per iscriversi. I corsi sono del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, dedicati ai ragazzi tra 14 e 18 anni ed interamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con Fondi Ministeriali (il primo) e risorse FSE+ 2021/2027 (il secondo) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Agenzia Formativa Aforisma Via dei Cappuccini 2/B, telefono 050/2201288, e-mail info@aforismatoscana.net, www. aforismatoscana.net. Orario: dal lunedì al venerdì 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.