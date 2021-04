Corsi di formazione, le opportunità offerte da Copernico

Ultimi giorni utili per iscriversi ai corsi di formazione qualificati a cura di Copernico, l'agenzia di formazione di Cna Pisa, che offre diverse opportunità in vari settori.

Corso di Formazione – Gestori di imprese di trasporto di merci su strada compresi tra 1.5 e 3.5 tonn.

In poche settimane puoi avere l'abilitazione e quindi andare a svolgere in proprio l'attività, a norma di legge, con mezzi di massa complessiva a pieno carico compresi tra 1,5 e 3,5 tonnellate.

Destinatari: tutti coloro che intendono svolgere l'attività imprenditoriale di trasporto merci conto terzi con autoveicoli superiori a 1,5 t. e inferiori o pari a 3,5t.

Cosa fare e come fare? Partecipa al corso riconosciuto e abilitante (cioè senza esame, ma solo una verifica finale) dal Ministero dei Trasporti. È un corso della durata 74 ore, ma è organizzato in modo tale da consentire di portare comunque avanti un'attività lavorativa nello stesso periodo. Il corso fornisce la preparazione necessaria prevista dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2012, per accedere al titolo necessario all'iscrizione all'Albo Autotrasporto merci CT.

Certificazione: rilascio dell'Attestato valido per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Programma: Elementi di diritto civile – Elementi di diritto commerciale – Elementi di diritto sociale – Elementi di diritto tributario – Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa – Accesso al mercato – Norme tecniche e di gestione tecnica – Sicurezza stradale

Prezzo e facilitazioni: Il corso ha un prezzo di: 1000,00 € più iva. Agli associati CNA e ai disoccupati è riservato un prezzo di 750,00€ più iva (n. partecipanti > 15 il costo sarà 600,00 €). Il prezzo è comprensivo di materiale didattico.

Articolazione del percorso formativo: 70 ore di corso + 4 ore per la verifica finale, 19 lezioni che si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 22 in modalità online. Il corso partirà a Maggio 2021 al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti, fino ad un massimo di 20, e si svolgerà in modalità online in collaborazione con UPA Furno Saltarelli sas di Lucia Brillo Studio di Consulenza Automobilistica.

Per maggiori informazioni contattare uno dei seguenti referenti:

Valentina Cesaretti – Direttore di Copernico | Tel. 050/876331 | e-mail: cesaretti@cnapisa.it

Maurizio Bandecchi – Coordinatore sindacale FITA | Tel. 348 7807224 | e-mail: bandecchi@cnapisa.it

Aggiornamento Responsabile Tecnico Panificazione

L'agenzia formativa Copernico di CNA di Pisa organizza un corso di aggiornamento obbligatorio per Responsabile Tecnico della Panificazione, ai sensi della L.R. Toscana 18/2011, che la norma prevede sia eseguito ogni 5 anni.

Il corso, della durata complessiva di 20 ore (5 lezioni di 4 ore ), si terrà un pomeriggio a settimana nel periodo maggio 2021. All'interno del corso è previsto anche il modulo di aggiornamento quinquennale per responsabili di attività alimentari complesse (formazione obbligatoria HACCP).

Alla luce delle attuali disposizioni normative dovute all'emergenza sanitaria, il corso verrà svolto in modalità videoconferenza.

Risulta pertanto necessario ottenere l'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento entro e non oltre il prossimo12/08/2021. È bene sottolineare che tutti coloro che eserciteranno l'attività di panificazione senza ottemperare all'aggiornamento professionale saranno soggetti a sanzioni amministrative che andranno da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000.

Il termine delle scadenze è fissato per il 15/04/2021.

Per maggiori informazioni contattare: Agenzia Formativa Copernico | Tel. 050/876556 | E-mail: copernico@cnapisa.it.

Corso completo di preparazione per l'esame di capacità professionale per autotrasporto di merci in c/terzi con veicoli superiori a 3.5 ton. di peso complessivo

Requisiti dei partecipanti: è rivolto sia a persone interessate a svolgere in proprio l'attività di autotrasportatore conto terzi con veicoli di oltre 3,5 tonnellate sia a coloro che già esercitano la professione di autotrasportatore e devono regolarizzare la posizione per effetto del Regolamento Europeo 1071/2009 CE. I partecipanti devono aver assolto l'obbligo scolastico e se stranieri, avere un permesso di soggiorno.

Numero ore e data di avvio corso: il corso parte a Maggio 2021 e prevede un totale di 150 ore, 120 delle quali obbligatorie.

Contenuti: il corso prepara all'esame di idoneità professionale per il trasporto merci conto terzi ai sensi del D.lgs 395/2000 ed il Regolamento Europeo 2071/2009 CE. Si tratta delle seguenti materie: Elementi di Diritto Civile nazionale e internazionale – Elementi di Diritto Commerciale nazionale – Elementi di Diritto Sociale nazionale e internazionale – Elementi di Diritto Tributario nazionale e internazionale – Gestione finanziaria e commerciale dell'impresa nazionale e internazionale – Accesso al mercato nazionale e internazionale – Norme tecniche e di gestione tecnica nazionale e internazionale – Sicurezza stradale azionale e internazionale

Attestato rilasciato: attestato di Frequenza che permette all'ammissione all'esame di idoneità professionale.

Quota di partecipazione: euro 1250,00 + iva per i soci CNA oppure 1500,00 + iva per i candidati con obbligo di frequenza. É previsto un acconto pari ad euro 500,00 al momento dell'iscrizione.

Sede del corso: il corso si terrà online in collaborazione con UPA Furno Saltarelli sas di Lucia Brillo Studio di Consulenza Automobilistica.

Contatti: Agenzia Formativa Copernico | Tel. 050/876556 | E-mail: copernico@cnapisa.it

