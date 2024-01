Lavoro e formazione: nuovo corso gratuito per diventare falegname

Coltivare il proprio talento e le proprie abilità manuali fino a trasformarle in un mestiere: sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso gratuito professionalizzante 'Professione Legno Ed.3' - Operatore del Legno dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni.

"La falegnameria è uno di quei settori in cui le imprese sono alla continua ricerca di lavoratori, con possibilità che vanno dalla realizzazione di arredi nautici all'arredamento per interni - spiega la presidente del Centro di Formazione Professionale Aforisma Grazia Ambrosino - con questa proposta offriamo un tipo di educazione inclusiva, personalizzata e specializzata".

Per conoscere al meglio i docenti e l'offerta didattica composta da lezioni teoriche, laboratori e stage nelle aziende del territorio, giovedì 25 gennaio si svolgerà un Open Day. Appuntamento alle 16 presso il Polo Archimede in via Squartini 16 a Ospedaletto, nell'occasione il docente Alessio Donati coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di un manufatto in legno.

Il percorso, che permette di assolvere agli adempimenti della scuola dell'obbligo, è organizzato dal Centro di Formazione Professionale Aforisma Impresa Sociale in partenariato con Consorzio Copernico Scarl, è finanziato dalla Regione Toscana con le risorse dell'Attività 4.f.4 - 'Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP' - Priorità 4 - 'Occupazione giovanile' del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Fino al 10 febbraio le iscrizioni potranno avvenire sulla piattaforma 'Unica' del Ministero, dopodiché si potranno effettuare direttamente ad Aforisma entro il 13 settembre. Per informazioni: www.aforismatoscana.net.