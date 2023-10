Prende il via la formazione obbligatoria per titolari, gestori e operatori che lavorano nei centri scommesse e più in generale negli spazi per il gioco con vincite in denaro. Confcommercio Provincia di Pisa, tramite la sua agenzia formativa, organizza uno specifico corso sul tema 'Formazione obbligatoria per gestore di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro o per personale in essi operante' riconosciuto dalla Regione Toscana.

"L'obbligo formativo previsto dalla Regione riguarda i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita di denaro" spiega la responsabile area Formazione e Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa Cecilia Pellegrinetti. "Gestori e personale di centri scommesse, sale gioco, bar, tabaccherie o altre attività con slot machine o giochi a premi con vincite in denaro hanno infatti l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di far partecipare anche il personale addetto. Per questo abbiamo immediatamente attivato un percorso che permette di adempiere all'obbligo formativo, e che ha, tra gli obiettivi, quello di far conoscere la normativa sul gioco legale, prevenire e ridurre le ludopatie, attivare la rete di sostegno per chi ne è affetto e attivare la collaborazione tra enti e imprese a contrasto delle azzardopatie".

"Il corso di otto ore si svolgerà in presenza presso la sede di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello 67 (Corte Sanac), nelle date di martedì 7 e martedì 14 novembre, dalle 14 alle 18. Per conoscere tutti i dettagli e iscriversi ai corsi di formazione obbligatori potete contattare la nostra agenzia formativa allo 05025196 o scrivendo a formazione@confcommerciopisa.it".