Doppio appuntamento con l'Open Day dell'Accademia delle Belle Arti Alma Artis

L’Accademia Alma Artis organizza per giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 15 alle 17:30 l’Open Day in streaming. Collegandosi ai canali YouTube e Facebook, gli studenti potranno ascoltare, chattare e fare domande a docenti e consulenti per l'orientamento. Invece, venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 10 alle 13 ci sarà l’Open Day in presenza per far conoscere agli studenti e alle famiglie i percorsi formativi e le attività didattiche. Nell’occasione si scopriranno i due Corsi proposti per l'anno accademico 2020/2021: Art & Digital Technologies e Graphic & Multimedia Design.

Sarà l’occasione per visionare i lavori realizzati dagli studenti negli anni passati, per visitare la sede dell’Accademia, situata nel prestigioso Palazzo Quaratesi, in via Santa Maria 25 a Pisa, incontrare i docenti e fissare un incontro con il Direttore durante il quale verranno illustrati con precisione i corsi di studio e le informazioni necessarie sulle rette e borse di studio, l’ammissione, le strutture e i servizi.