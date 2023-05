Edilizia sostenibile: open day per presentare il corso gratuito

Materiali ecologici, tecniche eco-sostenibili, strumentazioni all'avanguardia: martedì 30 maggio l'agenzia formativa Aforisma organizza un Open Day rivolto ai giovani per presentare il corso 'Edilizia Sostenibile' che torna per la seconda edizione dopo le molte richieste ed iscrizioni dell'anno scorso. Appuntamento alle 16 al laboratorio esperienze via Galileo Ferraris 16 a Ospedaletto a Pisa, nell'occasione sarà possibile assistere ad una dimostrazione pratica grazie agli allievi che stanno terminando il primo anno.

"Docenti del mondo del lavoro garantiscono la trasmissione di competenze digitali e green nel settore edile ma l'attenzione è anche alle materie di base e civiche necessarie per assolvere l'obbligo scolastico e sviluppare lo spirito critico di cittadini consapevoli - spiega Grazia Ambrosino, presidente dell'Agenzia Formativa Aforisma - oltre alle lezioni teoriche e pratiche gli studenti potranno conoscere le aziende e vedere in opera i cantieri, concentrandosi sugli interventi senza consumo di suolo ma per ammodernare il patrimonio immobiliare ed abitativo che ha bisogno di essere riqualificato".

Per la partecipazione contattare Aforisma telefonando allo 050-2201288 oppure inviando una mail a info@aforismatoscana.net. Il corso del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, si svolge in collaborazione con il consorzio Copernico e con l'Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa. È interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse FSE+ 2021/2027 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. L'iniziativa è valida per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, e rappresenta una scelta alternativa al corso di studi proposto dalla scuola superiore, con una metodologia didattica che dedica ampio spazio all’attività laboratoriale.

L'iniziativa è dedicata a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il percorso si articola su tre indirizzi: lavori di rivestimento e intonaco, lavori di tinteggiatura e cartongesso, montaggio di parti in legno per la carpenteria edile. Alla fine del percorso di studi e di esperienze di stage presso imprese del settore, gli studenti saranno in grado di realizzare opere murarie di vario genere e altre lavorazioni connesse, di scegliere e utilizzare correttamente i materiali, gli utensili e le attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e consolidamento, opere a carattere decorativo. La partecipazione e il superamento dell'esame finale consente di ottenere la qualifica di Operatore Edile - Addetto alla realizzazione di opere murarie..