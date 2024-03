San Giuliano Terme: pubblicato il bando per l'iscrizione ai nidi

Il Comune di San Giuliano Terme comunica che è in pubblicazione il bando per l'ammissione ai nidi di infanzia comunali per l'anno educativo 2024/2025. La domanda di ammissione, che dovrà essere compilata esclusivamente on line (tramite il sito istituzionale al seguente link https://www.comune. sangiulianoterme.pisa.it/nidi- infanzia3a-bando-ammissione- ae-20242f25/8559), potrà essere presentata a partire dalle ore 24 del giorno 25 marzo e dovrà pervenire entro il 26 aprile 2024 alle ore 23,59. Le domande presentate oltre tale termine non saranno ritenute valide. Per accedere è necessario effettuare l’autenticazione mediante Spid (per richiederlo si può accedere all'apposito portale anche dal link comunicato in precedenza), Cns (tessera sanitaria abilitata e relativo pin) o Cie (carta di identità elettronica e relativo pin).

Nell'occasione l'assessora all'Istruzione Lara Ceccarelli e il sindaco Sergio Di Maio hanno specificato che "il bando è stato anticipato per mettere in condizione l'utenza di poter accedere al bando nidi gratis della Regione" e tracciato un punto "sulle politiche intraprese in questi anni, in cui sono stati condotti importanti interventi per i plessi scolastici del nostro Comune, che hanno riguardato nell'ultimo anno la scuola Pascoli di San Giuliano Terme e la scuola dell'infanzia a Sant'Andrea in Pescaiola, i cui interventi per l'efficientamento sono stati finanziati dal Next generation Eu della Commissione europea e ancor più di recente abbiamo rinnovato tutti gli infissi, le porte, l'illuminazione e la caldaia della materna di Asciano, mentre alle medie di Pontasserchio è in corso d'opera il nuovo impianto di sicurezza con i lavori per l'anello antincendio. In corso ci sono anche i lavori alla scuola Rosati di Asciano".

"Sono stati inoltre realizzati interventi per la manutenzione ordinaria - prosegue l'assessora, che ha anche la delega all'Edilizia scolastica - di rinnovo di caldaie e punti luce nei nidi di Orzignano e Ghezzano; in quest'ultimo sono stati sostituiti anche gli infissi, le porte oltre al rinnovo del tetto e la coibentazione delle pareti esterne. Sempre per Ghezzano abbiamo vinto un bando Next generation Eu per gli edifici di nido e materna e, ultimamente, il Comune si è aggiudicato un bando del parco di San Rossore per l'efficientamento energetico. A Metato abbiamo rimesso a posto il giardino, rinnovati gli infissi e insonorizzato il refettorio. I plessi a due piani, ovvero la Mandela di San Giuliano Terme, la Battisti di Metato e la media Fermi di Pontasserchio, sono stati adeguati all'antincendio, mentre nella stragrande maggioranza delle strutture abbiamo eseguito le certificazioni antincendio sulla quale stiamo procedendo".

Il Comune organizza poi l'open day delle strutture per visitare i servizi educativi, durante il periodo di apertura del bando, che si terranno al: nido Il Piccolo Principe (Orzignano): giovedì 4 aprile dalle ore 17:15 alle 18:30 e sabato 6 aprile dalle 9:30 alle 12:30, nido Trilli (Molina di Quosa): giovedì 4 aprile dalle ore 17:15 alle 18:30 e sabato 6 aprile dalle 10:00 alle 13:00, nido Mary Poppins (Ghezzano): giovedì 11 aprile dalle ore 17:15 alle ore 18:30 e sabato 13 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:30.