A Castelfranco di Sotto la scuola continua anche d'estate

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo 'Leonardo da Vinci' di Castelfranco di Sotto si amplia e si arricchisce di nuove attività e laboratori anche durante il periodo estivo con il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale, un documento che attesta l'identità culturale e progettuale condivisa da scuola e amministrazione comunale, con la collaborazione di altre agenzie formative quali associazioni del terzo settore, culturali, sportive e di volontariato con l’obiettivo di definire una collaborazione volta a costruire un sistema educativo integrato. Il P.O.F.T. vuole, quindi, rendere stabili nuove forme mirate di progettualità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, ponendo una attenzione propositiva e collaborativa verso una sempre più ampia comunità educante capace di mettere insieme tutti i soggetti che compongono il nostro territorio.

I percorsi progettuali si attiveranno da giugno 2024, e si inseriranno nell’offerta formativa già attuata anche con la collaborazione dell’amministrazione comunale, e rappresenteranno la volontà di costruire, in sinergia, una pluralità di occasioni e opportunità rivolte alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie durante il periodo estivo, evidenziando l'attenzione e la cura che si rivolge alla creazione di momenti importanti di unione, socialità, condivisione, con la certezza che tutto questo possa contribuire fattivamente alla crescita formativa delle persone e dell'intera comunità.

Questa proposta promossa ed elaborata interamente dall’Istituto Comprensivo è stata resa possibile grazie all’utilizzo di finanziamenti della Regione Toscana PEZ che solitamente venivano impiegati per realizzare progetti con le medesime finalità durante l’anno scolastico e al supporto dell’amministrazione comunale che mette a disposizione gli edifici scolastici oltre la fine delle attività didattiche.

L’obiettivo è sicuramente quello di rispondere a delle richieste cercando di costruire una collaborazione fattiva per la realizzazione di percorsi educativi che possano contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica in ottica orientativa con percorsi estivi per i ragazzi e le ragazze del territorio e non solo, intervenendo nelle aree della promozione sportiva, educazione alla cittadinanza attiva, la socialità e l’inclusione.

Si prevedono, inoltre, percorsi sportivi a pagamento da realizzare per la Secondaria secondo moduli orari di circa 4 ore a giorno su 5 giorni aperti eventualmente anche ad altre realtà.

“Costruire una progettazione che vada al di là della fine dell’anno scolastico, con progetti che prenderanno avvio nei mesi estivi è senza dubbio importante per l’Istituto Comprensivo di Castelfranco di Sotto e per i ragazzi e le ragazze che ne prenderanno parte - commentano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti - riuscendo ad ampliare un’offerta formativa che negli anni è andata ad aumentare. Poter vivere la scuola e gli spazi scolastici anche in momenti non formali con le finalità che il P.O.F.T. si pone sarà sicuramente un valore aggiunto per il territorio e per i soggetti che ne faranno parte".

“Sono estremamente felice di aver raggiunto un obiettivo per noi importante grazie a tutta la comunità scolastica che ha lavorato e lavora per questo da tempo e con grande energia e sinergia - ha commentato il dirigente scolastico Sandro Sodini - si tratta di un percorso nuovo che potrà migliorare e migliorarsi e che crescerà con il contributo di ogni realtà coinvolta. È nostra intenzione, poi, allargare la rete collaborativa ad altre scuole e enti locali vicini, costruendo insieme percorsi estivi coprogettati e partecipati. Crediamo, infatti, che il tempo scuola, inteso come spazio per socializzare, crescere, imparare divertendosi possa essere ampliato anche in periodi tradizionalmente non dedicati alle attività didattiche e diventare una risorsa aggiuntiva per le nostre alunne e alunni e le loro famiglie”.