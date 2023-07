Da Salov tre borse di studio agli allievi più meritevoli del Master in Food Quality Management and Communication

Si è tenuta lunedì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Filippo Berio (a Vecchiano), la consegna delle borse di studio ai tre migliori studenti del Master in Food Quality Management and Communication dell’Università di Pisa, alla presenza della professoressa Angela Tarabella, direttore del Master e l’ingegner Fabio Maccari, Amministratore Delegato di Gruppo Salov. Ad aggiudicarsi la borsa di studio dedicata a Filippo Berio, brand premium di Salov, sono Salvatore Del Bianco, Silvana Pascutti e Marianicole Suma che si sono distinti per l’impegno, la dedizione e i risultati in ogni ambito di studio presentato dal Master FQMC.

L’accordo siglato lo scorso aprile con l’Istituto, prevedeva il finanziamento da parte di Salov (gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario con sede a Massarosa, di cui fanno capo i brand Filippo Berio e Sagra) di 3 borse di studio per i migliori studenti iscritti al Master FQMC, un percorso di alta formazione universitaria, rivolto ai neo-laureati di tutte le discipline e professionisti già impegnati nel mondo del lavoro e pensato per chi vuole acquisire competenze manageriali per lavorare con successo nell’industria agroalimentare, nella ristorazione e nel settore della sostenibilità ambientale.

"Per noi è motivo di orgoglio valorizzare le giovani risorse e i professionisti nell’ambito alimentare di qualità. Rientra nel nostro DNA aziendale creare collaborazioni sul territorio che possano contribuire a supportare, nell’alta formazione, attori istituzionali ed enti di ricerca di eccellenza come l’Università di Pisa e il Master Food Quality Management del Dipartimento di Economia" dichiara Fabio Maccari.

"La collaborazione con Salov, azienda di rilevanza internazionale, sottolinea l'importanza del legame tra Università e Impresa, fondamentale per restituire al territorio di appartenenza innovazione, conoscenza e public engagement, accogliendo dentro l'università gli attori economici e contribuendo al loro sviluppo nel pieno rispetto degli obiettivi sanciti dall'Agenda 2030 - afferma la professoressa Angela Tarabella - Per questo motivo ringraziamo Salov per averci fatto conoscere da vicino i metodi d'avanguardia utilizzati per la produzione dell'olio extravergine d'oliva e l'eccellente controllo di qualità e di averci regalato un momento conviviale a Villa Filippo Berio che porteremo con noi nel tempo tra i ricordi più belli".

Per Salov questa importante collaborazione si aggiunge alle molte già attive con l’Università di Pisa come quella con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali nell’ambito dei progetti Long Life Oil e Degommaggio Enzimatico nonché a quelle con altri enti accademici prestigiosi toscani, ma anche nazionali e internazionali.