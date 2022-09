Aperte le iscrizioni al master in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico

Esperti in cambiamenti climatici, una specializzazione più che mai attuale e più che mai, sicuramente, richiesta. La possibilità di diventare dei professionisti validi che operano nel settore la offre l’università di Pisa, con il suo master in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione e che verrà presentato giovedì prossimo, 29 settembre, alle ore 16 con un open day telematico. La conclusione dell’edizione 2022, con una maratona di idee su soluzione concrete, in particolare sul caso complesso del riciclo e riutilizzo dei rifiuti urbani, è avvenuta la scorsa settimana al dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali del nostro ateneo, promotore dell’iniziativa. A confronto con i 43 allievi del corso c’erano professionisti del settore, aziende e specialisti.

Ad esporre le possibilità di studio e lavoro in un settore sicuramente finora poco esplorato e che può essere fondamentale per il futuro è il professor Giacomo Lorenzini, docente di Patologia vegetale ad Agraria e direttore del corso. "Si tratta - spiega lo studioso - di un corso interdisciplinare annuale che dà 60 crediti formativi, fortemente innovativo, aperto ai laureati magistrali in qualunque settore, desiderosi di approfondire le loro conoscenze e competenze sui temi dell’Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu". La formula week-end, con lezioni telematiche a distanza concentrate il venerdì e talvolta il sabato, favorisce la partecipazione di figure già inserite nel mondo del lavoro, ma desiderose di acquisire e aggiornare una panoramica completa degli argomenti inerenti la gestione sostenibile delle risorse da un punto di vista ambientale, economico, sociale ed energetico, figure che intendono appropriarsi di nuovi strumenti e competenze per migliorare il proprio profilo senza interrompere la loro attività. Quindi non solo giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, ma anche persone mature".

"Oltre al patrocinio del ministero della Transizione ecologica e di molti ordini professionali - aggiunge il direttore del corso - figurano decine di soggetti pubblici e privati, anche di respiro internazionale, che contribuiscono alla docenza laica, con testimonianze aziendali, istituzionali e professionali. Per citarne alcune: Fao, Confindustria, Regione Toscana, Menarini, Ikea, Sofidel, Aboca, Esanastri, Arpat, Ecopol, Cromology. Quindi i nostri partner, al termine, offrono possibilità di stages esterni, in alcuni casi anche retribuiti".

Le iscrizioni al master, che potrà accogliere cinquanta iscritti, sono aperte da qualche giorno e si chiuderanno il 16 dicembre. Il costo dell’intero percorso di studi, che avrà anche un incontro finale in presenza come è avvenuto per il precedente, è di 2500 euro, con la possibilità di pagare in tre rate. Sono previste diverse agevolazioni per merito e profilo di curriculum. "Quest’anno - aggiunge Lorenzini - abbiamo anche uno sponsor eccezionale nel Lions Club Pisa Certosa, che contribuirà con il pagamento di una borsa di studio a copertura totale del costo di iscrizione, a favore di un allievo particolarmente meritevole". Per partecipare all’open day: info mastersscc@agr.unipi.it; https://www.agr.unipi.it/master-in-sviluppo-sostenibile-e-cambiamento-climatico/.