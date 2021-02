Sant'Anna, "Merito e Mobilità sociale 2.0": selezionati 250 studenti

Sono 250 tra studentesse e studenti i giovani selezionati per la seconda edizione di "Merito e Mobilità Sociale 2.0" (Me.Mo.), il progetto di orientamento promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per sostenere il percorso verso la scelta universitaria di studentesse e studenti di alto merito provenienti da contesti socio-economici fragili. In totale, durante la fase selettiva, sono state presentate più di 850 domande, con i selezionati che saranno adesso affiancati dalle allieve e dagli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna in un programma di orientamento e di mentoring individuale in vista della loro scelta universitaria.

Come confermano anche i dati diffusi a cadenza annuale dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea e relativi al profilo delle laureate e dei laureati, la famiglia di origine svolge un ruolo rilevante nelle scelte di istruzione, lavorative e di vita che, soprattutto nella delicata fase della scelta per gli studi universitari, influisce in modo sempre più incisivo, limitando in maniera significativa l'affermazione del ruolo di centralità dell'istruzione e della formazione nel processo di sviluppo del "Sistema Paese".

"Merito e Mobilità Sociale 2.0" è un'iniziativa completamente gratuita per i 250 tra studentesse e studenti selezionati, in programma sino a febbraio 2022, realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, partner della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per le iniziative di valorizzazione del merito e per favorire azioni di mobilità sociale.

Nuti: "Mobilità sociale al centro della Scuola Superiore Sant'Anna"

"L'attenzione verso la mobilità sociale - afferma la rettrice Sabina Nuti nel presentare i risultati della fase selettiva della seconda edizione del progetto "Me.Mo" - è un elemento identificativo delle scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale che nel sistema universitario hanno il ruolo di garantire una formazione di eccellenza a giovani di talento, indipendentemente dal loro contesto familiare e sociale. Per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa merito e mobilità sociale rappresentano una priorità strategica necessaria per la piena realizzazione della propria missione istituzionale".

La graduatoria delle studentesse e degli studenti selezionati è disponibile al seguente link: https://bit.ly/36D9ESy .