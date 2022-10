'Vini italiani, mercati mondiali': al via l'ottava edizione consecutiva del master universitario

Il master universitario di primo livello 'Vini italiani, mercati mondiali' apre la sua ottava edizione consecutiva: la cerimonia inaugurale è prevista per giovedì 3 novembre, con inizio alle ore 15, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna, a Pisa. Il corso di alta formazione è promosso da quattro atenei della Toscana (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena), in collaborazione con Ais, Associazione italiana sommelier.

L’obiettivo del master è formare esperti di alta professionalità che, grazie alle conoscenze dei fattori della produzione vitivinicola, degli strumenti, tradizionali ed innovativi, della comunicazione e dei principi di marketing, siano in grado di contribuire alla promozione dei vini italiani all'estero e alla loro affermazione sui diversi mercati mondiali, consolidati e in espansione. Ulteriori conoscenze sulle tecniche di degustazione, sviluppate durante le attività didattiche, saranno garantite dall'acquisizione del diploma di sommelier rilasciato da Ais, durante il corso.

"L’attivazione dell’ottava edizione - sottolinea Pietro Tonutti, docente di Viticoltura alla Scuola Superiore Sant’Anna e direttore del master - ribadisce il valore e l’attrattività della proposta formativa, confermato del tasso di occupazione di chi ha conseguito il titolo nelle precedenti edizioni. Obiettivo principale del nostro master è rispondere al mondo della vitivinicoltura italiana, leader mondiale, che richiede nuove figure professionali, con ampie competenze in diversi settori della filiera produttiva".