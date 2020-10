San Rossore: sei lecci al posto dei rifiuti

Con sei giovani lecci piantati all'ingresso del Bosco della Cornacchiaia, nei pressi dell'area gestita dal WWF, si è conclusa la campagna di pulizia della Tenuta di Tombolo organizzata dall'associazione Plastic Free Onlus e promossa grazie alla piattaforma MayDayEarth attiva in anteprima nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. "135 i volontari divisi in 7 squadre hanno operato sia sulla spiaggia e sulle dune, sia nella pineta retrodunale e nei boschi adiacenti a via Porcari e vione dei Vannini" spiega Mario de Longis, referente dell'associazione Plastic Free Onlus Pisa che ha organizzato la pulizia in osservanza delle norme Anti-Covid.

"Un bel segnale di partecipazione e di coinvolgimento, abbiamo bisogno di continuare a far crescere questa sensibilità perchè l'educazione e la coscienza ambientale sono la strategia per costruire un futuro migliore per noi e per il nostro pianeta" commenta il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini. In questa direzione si muove MayDayEarth, la nuova app lanciata in anteprima dal Parco che rende i cittadini protagonisti attivi: "Tutti possono segnalare la presenza di rifiuti e organizzare campagne per la raccolta - spiega Tommaso Pardi, fondatore e ideatore di MayDayEarth - con l'iniziativa di oggi abbiamo trasformato in realtà un'idea progettuale". "Piantamo alberi al posto dei rifiuti, grazie all'app che unisce cura della natura, innovazione e coscienza civile - continua il vicepresidente del Parco Maurizio Bandecchi - e con il contributo fondamentale di tutti i soggetti che hanno reso possibile la campagna odierna: l'impegno collettivo è la chiave per una società attenta all'ambiente".



L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Pisa e con AVR che si è occupata di ritirare i rifiuti raccolti. La Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S. ha fornito gratuitamente gli alberi, opportunamente scelti dal Parco tra le essenze adatte secondo le caratteristiche dei luoghi, che hanno “sostituito i rifiuti” dando nuovo ossigeno all’ambiente.