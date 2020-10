'Plastic Free Onlus' in azione fra Tirrenia e Calambrone: raccolti tonnellate di rifiuti

E' stata un successo la nuova iniziativa di pulizia promossa dall'associazione Plastic Free Onlus, che ieri 25 ottobre, insieme a 130 volontari, ha animato una raccolta di rifiuti fra Tirrenia e Calambrone. A settembre erano stati in 70 ad agire lungo il Viale del Tirreno.

Questa volta oggetto delle attenzioni sono state pineta e spiagge in zona Lido 76, le dune di Calabrone e Tirrenia, il Vione del Vannini e via Porcari. "Aspettiamo il peso effettivo raccolto da Avr, che come la volta scorsa collabora per la rimozione dei sacchi - spiega il responsabile locale Mario De Longis - ma ad occhio ognuna delle 7 squadre in cui ci siamo divisi avrà raccolto almeno una tonnellata di spazzatura a testa".

La soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto lascia sempre un po' di amaro in bocca: "Devo dire che i responsabili degli abbandoni di rifiuti sono particolarmente incivili se si pensa a dove siamo dovuti andare per pulire. In tutta evidenza queste persone salgono sulla duna più alta e poi gettano i materiali il più lontano possibile nella fitta vegetazione. Per riuscire a raccogliere i rifiuti ci siamo dovuti infilare fra rovi e pruneti, ci siamo tagliati tutti. E molta plastica era fresca, di questa estate. Uno spettacolo assurdo. Poi non mancano mai i rifiuti presenti da decenni, anche biciclette, copertoni, perfino trofei di chissà che iniziative".

Nella stessa giornata nella Tenuta di Tombolo sono stati piantati 6 nuovi lecci grazie all'iniziativa di MayDayEarth.

