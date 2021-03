Colonnine per la ricarica delle auto elettriche e nuova cartellonistica a Vicopisano

L'assessore al Ciclo dei Rifiuti del Comune di Vicopisano, Juri Filippi, illustra due novità in materia ambientale messe in atto dall'amministrazione comunale. "E ne arriveranno presto altre - spiega Filippi - la tutela dell'ambiente per noi è sempre prioritaria. La prima novità è la pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in spazi pubblici del nostro territorio, disponibile nella sezione 'bandi e gare' del sito istituzionale www.viconet.it. Presto potremo, quindi, dare a chi possiede un'auto elettrica l'opportunità di ricaricarla anche nel nostro Comune".

"La seconda novità l'avevo già preannunciata - aggiunge Filippi - quando, insieme al sindaco Matteo Ferrucci, avevo illustrato nel corso di una conferenza stampa il vademecum per una corretta raccolta differenziata, disponibile anche sul nostro sito, che l'amministrazione ha inserito nel kit Geofor quest'anno. Si tratta di una serie di cartelloni che inducono a migliorare i nostri comportamenti ambientali, realizzati e ideati, a titolo gratuito, dall'artista e grafico di San Giovanni alla Vena, Luca Batoni, fondatore del Movimento contro i rifiuti abbandonati, Ficcatelo in Tasca, con il quale collaboriamo da molto tempo".